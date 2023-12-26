青年揭困境…光環消失 賴清德被看破手腳

民進黨總統候選人賴清德在年輕族群票源開拓始終有限，綠營綜合分析，共有三大原因，首先是八年來的執政成績、包袱，須概括承受；再者，是一切政見「蔡規賴隨」，看不出改革決心；最後，看似化解的英賴情結，到現在仍在隱隱發作，都影響賴清德年輕人支持度。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，他早在數個月前就示警，民調數據已透露重要訊息，蔡總統不滿意度近五成，執政困境如果持續下去，勢必對賴清德選戰構成障礙。

民進黨人士分析，過去八年賴清德身為執政團隊一員，諸如居住正義惡化、青年低薪等年輕人關注議題，執政黨並沒有交出好的成績單，賴難辭其咎，只能概括承受。

民進黨年輕幕僚指出，賴清德這次選戰最大問題是，連黨內青年世代都普遍認為賴被看破手腳了，過去從政以來的政治明星光環、能言善道，在這次選戰全消失了，一切都遵循蔡英文路線，完全沒有展現個人特色。

幕僚表示，以最新公布的電視廣告「未來，繼續陪你一起，同行篇」為例，整支影片蔡英文出現的次數，比賴清德還多，雖能明白要延續蔡政府路線用意，但現在黨內年輕人的感受卻是「賴清德活在蔡英文陰影底下」，看不到改革決心。

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