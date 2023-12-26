冷眼集／綠許世代正義 只留青年幻滅
青年的哀愁轉個不停，在滄海無涯的世界裡，青年的心聲在選舉狂歡過後便被丟入草叢裡。這其中，包括眾多青年於二○二○大選過後，對於蔡英文政府諸多青年政見跳票的無奈嘆息。
在秉持民主原則的選舉中，政黨盼望青年手中一票投入票匭之時，是蓋在自家候選人格子裡。為爭取選票，政黨莫不使出渾身解數，許下各式美好願景；但在嘗到勝選果實後，卻如渣男般即刻忘記自己做過的承諾。
細數這些年民進黨跳票的青年政見，譬如「就學挺你、居住挺你、就業挺你、創業挺你」等四大青年政見，以及社會住宅八年廿萬戶、基本工資三萬元等族繁不及備載的綠色承諾，不檢視還好，一檢視全都爆。
蔡英文總統曾言，勞工是她心中最軟的一塊，當下時刻抓住年輕人渴望勞權、勞動尊嚴獲得保障的心，後來她不經意說出一句「你們要自立自強」，刺傷青年朋友的心；某挺綠後援會長也曾言，「會過勞死，是本來就有病」；亦或是內政部長林右昌稱，年輕人買不起房是缺乏規畫。種種綠營失言，罄竹難書，卻勾勒出深層的青年歧視：「以今日之我，輕昨日之我。」
民進黨的大人們，別忘了，你們曾經年輕，走過那充滿荊棘的路，爾今擁有一塊立足於世的花園，是諸多貴人伸出手幫助，篳路藍縷拚來如今成就。
年輕人要的不多，在意的是世代正義被落實；年輕人想的不多，盼望的是有個足可遮風避雨的地方；年輕人求的不多，企盼一個能時刻溫飽的機會。
年輕人看待政黨、政治人物，是一次次的幻想，伴隨一次次的幻滅。二○二四大選，為何年輕人顯得意興闌珊？原因無他，沒有期待而已。不論何黨、何人，願傾聽屬於青年世代的煩惱，就可能贏得青年的支持。青年手中有的不是選票，是希望，政治人物又何苦親手撲滅青年僅存的希望之火？請為世代正義而戰。
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