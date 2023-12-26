黃珊珊被指收建商獻金 柯競辦：社子島開發非一人說了算

時代力量立委邱顯智昨質疑，民眾黨總統候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊任台北市副市長時主責社子島開發案，競選台北市長期間收受相關建商財團政治獻金，是否有對價關係？

柯文哲競選辦公室發言人戴于文表示，社子島開發案都是經過市府層層把關，「我們有很完整公開透明的文官體系，絕對不會是黃珊珊一個人說了算」；政治獻金全都合法且公開，如果有任何質疑，應拿出具體證據，而不是透過抹黑、說故事方式，質疑別人清白。

邱顯智指出，文心建設及旗下北碁建設在二○一八年市議員選舉捐給黃珊珊一百萬元，二○二二年黃選台北市長，文心建設及其董監事等共捐三百一十萬元。二○二○年十一月廿四日，文心建設透過旗下北碁投資買下社子島四十四筆畸零地，最小持分面積僅一百廿平方公分，這些時序組合在一起，令人懷疑有無對價關係。

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