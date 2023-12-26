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新竹青年見面會 蕭美琴：新南向分散風險
民進黨副總統候選人蕭美琴昨晚出席在新竹市舉辦的「新竹青年見面會」與年輕人直球對決。清大學生提到新南向政策，詢問民進黨未來如何推動台灣在國際上不足的地方？蕭表示，政府推動新南向最大精神在於風險分散，「雞蛋不要放在同個籃子」。
蕭美琴說，新南向政策有其重要性，在整體外交政策上要均衡發展，美國很重要、歐盟、日本都很重要，蔡英文總統執政期間，出口到新南向國家市場增加五成，成為台商最大標的國，台灣在全球整體布局，要找到很好的平衡點。
「台美關係距離的底線是什麼？」陽明交大研究生詢問問，「若美國會因利益來背叛盟友，又該如何維持與美國的距離？」蕭美琴回應，永遠要以台灣作為主體，台灣要與美國找到共同利益來壯大台灣，包含國家安全、經濟與國際夥伴關係。
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