國土署批新北 草率貼違建標籤
新北市政府地政局提出副總統賴清德萬里老家是「幽靈房屋」及「違建」，內政部國土管理署昨天表示，新北市府無視廢礦區自始存在的居住事實，急於以圖面套圖判斷，忽略其他事實認定，草率貼上違建標籤，是民眾不安的關鍵所在。
國土署說，過去針對瑞芳九份、金瓜石地區廢止礦區建築問題，時任台北縣長蘇貞昌推動「合法房屋專案」，訂定「台北縣瑞芳風景特定區建築景觀管理辦法」及「台北縣簡化實施都市計畫以外地區及偏遠地區建築管理辦法」等兩項自治規則，提報內政部營建署（現為國土署）通過實施，讓金瓜石、九份一帶房屋依程序申請為合法建物，北縣升格為新北市已廢止這兩項自治規則，但新北市府仍可循前例，在地方權責範圍內另訂辦法，籲市府拿出解決問題的行動力，盡速納入修正並提中央討論。
【記者葉德正／新北報導】賴清德老家爭議引發中央及地方互槓。新北市府昨表示，他們多次提醒中央正視，但中央遲遲沒回應。賴清德老家所在地不是風景特定區範圍，升格後無法適用建築法相關規定，因此無「法」比照辦理。新北市工務局表示，內政部若認為萬里地區應該比照瑞芳訂定專法，內政部應一肩扛起，主動出面協助，而不是故意迴避法令規定，推給新北市府。
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言