國土署批新北 草率貼違建標籤

新北市政府地政局提出副總統賴清德萬里老家是「幽靈房屋」及「違建」，內政部國土管理署昨天表示，新北市府無視廢礦區自始存在的居住事實，急於以圖面套圖判斷，忽略其他事實認定，草率貼上違建標籤，是民眾不安的關鍵所在。

國土署說，過去針對瑞芳九份、金瓜石地區廢止礦區建築問題，時任台北縣長蘇貞昌推動「合法房屋專案」，訂定「台北縣瑞芳風景特定區建築景觀管理辦法」及「台北縣簡化實施都市計畫以外地區及偏遠地區建築管理辦法」等兩項自治規則，提報內政部營建署（現為國土署）通過實施，讓金瓜石、九份一帶房屋依程序申請為合法建物，北縣升格為新北市已廢止這兩項自治規則，但新北市府仍可循前例，在地方權責範圍內另訂辦法，籲市府拿出解決問題的行動力，盡速納入修正並提中央討論。

【記者葉德正／新北報導】賴清德老家爭議引發中央及地方互槓。新北市府昨表示，他們多次提醒中央正視，但中央遲遲沒回應。賴清德老家所在地不是風景特定區範圍，升格後無法適用建築法相關規定，因此無「法」比照辦理。新北市工務局表示，內政部若認為萬里地區應該比照瑞芳訂定專法，內政部應一肩扛起，主動出面協助，而不是故意迴避法令規定，推給新北市府。

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