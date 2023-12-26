新北市府秀空照圖 賴清德老家92年才出現

民進黨總統候選人賴清德老家違建風波延燒，賴競總發言人郭雅慧前天稱「賴老家的房子自民國四十七年便已存在，賴副總統在這裡出生、成長，房子也在原地修建。」不過，新北市工務局昨天提供空照圖強調「空照圖會說話」，賴現在的萬里住宅原本是空地，是民國九十二年以後才出現的新量體。

新北市工務局表示，該局運用Google地圖圖資及內政部國土測繪中心、林業及自然保育署航測及遙測分署資訊，使用台灣通用電子地圖、分棟建物框、地籍圖定位精確位置後，與高解析度（遙測圖）影像圖交互比對，發現民國六十八至六十九年間有工寮建物影像，七十三至七十六年間出現中福八十五號建物（尚無中福八十四號建物），證明九十六至一一一年間已出現中福八十四號建物「影像」。

工務局指出，萬里區都市計畫民國七十年二月十五日發布前，並無中福八十四號建物影像，該處是樹木與空地等自然地景，中福八十四號建物（賴的萬里老家）完整出現年份約為民國九十四年，屬民國九十八年前既存違建，拍照列管分期分類案序處理。

賴清德競總發言人郭雅慧（右）表示，賴萬里老家自始至終都在原地。圖／賴清德競總提供

賴清德競選總部昨公布卅一秒影片與賴家原始戶口名簿，強調「賴清德從這裡出生，母親在這裡辭世，住家過去確實有過一次門牌整編，當時為中福路卅一之二號，後因門牌整編改為八十四號。」另外，戶籍資料可見原戶長賴朝金一九六○年礦災離世，戶長改由賴清德的母親，證明賴一家長期居該處。

賴競總發言人郭雅慧表示，賴清德萬里老家並非興建，房子早在一九五八年（民國四十七年）就已存在，自始至終都在原地，沒竊佔任何國土；賴家並非個案，萬里多數房舍都因礦地而存在，一九八八年礦權廢除後，中央及地方並未進行地目變更，導致居民要整修房舍無法依法申請。

不過，新北市府再發新聞稿反擊，賴競總把所有殷實工作、生活的礦區居民牽扯入賴家違建個案，企圖將不同情況混為一談， 呼籲有心人士不要再為選舉消費礦區居民，也呼籲賴競總善盡查證之責，不要帶頭製造假消息。

【記者房荷庭／台北報導】前立委邱毅認為據地籍謄本顯示，原為國有土地的萬里中福八十四號，在二○○四年間轉移至賴清德名下，質疑當中恐涉不法，昨赴台北地檢署告發賴清德。

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