侯友宜造勢狂吸數萬人！藍議員楊植斗喊「起風了」 要這群人快回來

國民黨凱道造勢23日登場，儘管當天下毛毛雨，仍號稱湧入逾8萬人力挺。國民黨台北市議員楊植斗表示，在天氣這麼冷的情況下，還能催出這麼多人到場支持，直呼：「丞相，真的起風了！」

國民黨23日造勢，包括前總統馬英九、前副總統蕭萬長、立法院前院長王金平、高雄市前市長韓國瑜以及15位泛藍縣市長、各地議長和不分區立委候選人，皆與總統正副候選人侯友宜、趙少康同台。藍營也藉著這次活動，在年底打出大團結氣勢，翻轉藍綠拉鋸的戰局。

楊植斗昨（24）日在臉書發文表示，當天下著毛毛雨，體感溫度約8~10度，在這樣不利的條件下，還能催出這麼多民眾到場支持，「丞相，真的起風了！」

楊植斗進一步說道，一般而言，如此大規模的造勢，都是在選前之夜舉辦，最後向民眾懇託，但選情實在太緊繃，剩最後三周時間，各家民調已經在誤差範圍內。呼籲還沒訂機票的僑胞丶台商應該還來得及安排返鄉投票，一起把2％～3％差距拚過去，讓人民「有侯康」。

不過，資深媒體人黃暐瀚在臉書發文指出，藍營當天造勢號稱8萬人到場，但依照過往經驗，要看凱道舉辦的活動有多少人參加，有三個指標可以當作參考，分別是「凱道滿」、「景福門滿」、「阿茲卡線滿」，就目前公開的照片來判斷，到場人數應該是2萬上下，除非還有顯示人潮更多時的照片可供參考。

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