侯友宜造勢狂吸數萬人！藍議員楊植斗喊「起風了」 要這群人快回來
國民黨凱道造勢23日登場，儘管當天下毛毛雨，仍號稱湧入逾8萬人力挺。國民黨台北市議員楊植斗表示，在天氣這麼冷的情況下，還能催出這麼多人到場支持，直呼：「丞相，真的起風了！」
國民黨23日造勢，包括前總統馬英九、前副總統蕭萬長、立法院前院長王金平、高雄市前市長韓國瑜以及15位泛藍縣市長、各地議長和不分區立委候選人，皆與總統正副候選人侯友宜、趙少康同台。藍營也藉著這次活動，在年底打出大團結氣勢，翻轉藍綠拉鋸的戰局。
楊植斗昨（24）日在臉書發文表示，當天下著毛毛雨，體感溫度約8~10度，在這樣不利的條件下，還能催出這麼多民眾到場支持，「丞相，真的起風了！」
楊植斗進一步說道，一般而言，如此大規模的造勢，都是在選前之夜舉辦，最後向民眾懇託，但選情實在太緊繃，剩最後三周時間，各家民調已經在誤差範圍內。呼籲還沒訂機票的僑胞丶台商應該還來得及安排返鄉投票，一起把2％～3％差距拚過去，讓人民「有侯康」。
不過，資深媒體人黃暐瀚在臉書發文指出，藍營當天造勢號稱8萬人到場，但依照過往經驗，要看凱道舉辦的活動有多少人參加，有三個指標可以當作參考，分別是「凱道滿」、「景福門滿」、「阿茲卡線滿」，就目前公開的照片來判斷，到場人數應該是2萬上下，除非還有顯示人潮更多時的照片可供參考。
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言