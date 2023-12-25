王金平：集中選票支持能過關的侯康配
總統選戰藍綠對決，大有決戰中台灣趨勢。立法院前院長王金平擔任國民黨侯康配後援總會長後，昨在台中舉辦中台灣誓師大會，動員數萬人參加。王金平致詞說，有六成希望政黨輪替，希望大家集中選票，支持「真正能過關的候選人組合」，就是「侯康（好康）配」。
王金平說，接到國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康拜託出任後援總會總會長時，他馬上就答應，也馬上邀請前總統馬英九、前副總統連戰及蕭萬長、前黨主席吳伯雄及洪秀柱擔任榮譽會長，另邀了卅三位副總會長，這次國民黨相當團結。
他說，許多鄉親踴躍、熱烈表達支持侯康，就是侯康能順利當選的最大動力；六成民眾希望政黨輪替，支持政黨輪替的人要集中力量支持真正能過關的候選人，就是支持侯康順利當選；兩岸和平關係台灣生存發展，國家的安全需要侯康來顧，侯康一定把國家治理得很好。
昨天的中台灣誓師，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華都出席，苗栗縣議會議長李文斌代表縣長鍾東錦、雲林縣副縣長謝淑亞代表縣長張麗善到場支持。
「每次說決戰中台灣，沒錯，可是贏了都屁股拍拍就走。」王惠美說，中彰投有四百五十萬人，捷運串聯效益最好，彰化綠線、南投捷運都被卡關，中部不是二等公民，她跟「燕子市長」盧秀燕、「神力女超人」縣長許淑華還有三年任期，請鄉親當她們靠山，支持侯為中部完成建設。
許淑華說，拚下去，中部一定會贏，讓民進黨看到鄉親怒吼；民進黨資源分配不平均，大家期待捷運到彰化、南投都需中央核准，民進黨用盡辦法阻撓地方政府，呼籲鄉親用選票教訓民進黨。
王金平呼籲集中選票支持能過關的侯康配，台中地方黑派人士解讀，國民黨支持者對侯康配的支持度約八成多，還有一成的空間可努力，把流失的支持者找回來是最後勝選關鍵。
民進黨總統候選人賴清德台中競總執行總幹事李天生說，王金平喊話是希望操作棄保，但台中總統選情「三分天下」；民眾黨台中市黨部主委江和樹說，柯文哲的支持者是自動自發的，呼籲勿用假民調經營棄保。
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