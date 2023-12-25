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王金平：集中選票支持能過關的侯康配

聯合報／ 記者黃寅劉柏均游振昇／台中報導
侯康後援會全國總會長王金平呼籲，大家集中選票，支持真正能過關的候選人。記者黃寅／攝影
侯康後援會全國總會長王金平呼籲，大家集中選票，支持真正能過關的候選人。記者黃寅／攝影

總統選戰藍綠對決，大有決戰中台灣趨勢。立法院前院長王金平擔任國民黨侯康配後援總會長後，昨在台中舉辦中台灣誓師大會，動員數萬人參加。王金平致詞說，有六成希望政黨輪替，希望大家集中選票，支持「真正能過關的候選人組合」，就是「侯康（好康）配」。

王金平說，接到國民黨正副總統候選人侯友宜趙少康拜託出任後援總會總會長時，他馬上就答應，也馬上邀請前總統馬英九、前副總統連戰及蕭萬長、前黨主席吳伯雄及洪秀柱擔任榮譽會長，另邀了卅三位副總會長，這次國民黨相當團結。

他說，許多鄉親踴躍、熱烈表達支持侯康，就是侯康能順利當選的最大動力；六成民眾希望政黨輪替，支持政黨輪替的人要集中力量支持真正能過關的候選人，就是支持侯康順利當選；兩岸和平關係台灣生存發展，國家的安全需要侯康來顧，侯康一定把國家治理得很好。

昨天的中台灣誓師，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華都出席，苗栗縣議會議長李文斌代表縣長鍾東錦、雲林縣副縣長謝淑亞代表縣長張麗善到場支持。

「每次說決戰中台灣，沒錯，可是贏了都屁股拍拍就走。」王惠美說，中彰投有四百五十萬人，捷運串聯效益最好，彰化綠線、南投捷運都被卡關，中部不是二等公民，她跟「燕子市長」盧秀燕、「神力女超人」縣長許淑華還有三年任期，請鄉親當她們靠山，支持侯為中部完成建設。

許淑華說，拚下去，中部一定會贏，讓民進黨看到鄉親怒吼；民進黨資源分配不平均，大家期待捷運到彰化、南投都需中央核准，民進黨用盡辦法阻撓地方政府，呼籲鄉親用選票教訓民進黨。

王金平呼籲集中選票支持能過關的侯康配，台中地方黑派人士解讀，國民黨支持者對侯康配的支持度約八成多，還有一成的空間可努力，把流失的支持者找回來是最後勝選關鍵。

民進黨總統候選人賴清德台中競總執行總幹事李天生說，王金平喊話是希望操作棄保，但台中總統選情「三分天下」；民眾黨台中市黨部主委江和樹說，柯文哲的支持者是自動自發的，呼籲勿用假民調經營棄保。

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