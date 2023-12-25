專家觀選／嚴長壽：美學與文明素養 請總統重視
台灣現在爭論的題目都可以回到文明，能否用文明的態度面對彼此。文明包括文化及內涵、自律、尊重別人等做人的基本態度，在ＡＩ科技快速成長的當下，還包括人類必須學著怎麼運用ＡＩ。
但現在的政界看不到對這些內容的關切。例如談到觀光，仍只談觀光客量加倍，卻沒去想，經過疫情，台灣是不是該重新整頓，包裝好自己擁有的文明價值。我們會佩服的人或國家，從來與擁有多少財富或武力無關，但政治人物並非帶我們往那方向走。
改善這一切的根源在教育，包括美學教育、文明教育、做人基本能力教育。傳統教育做的都可被ＡＩ取代，人類該做的是去橫向發展與人溝通能力、獨立思考能力、欣賞美的能力等機器人不會的東西。
而當教育宗旨變成全面提升美學、文明、自律及關懷別人等做人基本能力，孩子才能將其內化沉澱，覺察自己專長與嗜好，進而確立未來方向，養成全新的價值觀。如果政府能在偏鄉也創造就業機會，讓各地民眾都能自在而驕傲地呈現獨特文化，這就是一種可能平凡、但不平庸的生活文明。
台灣如何利用原有長處去發揮、改變，是我最關心的。我希望未來的總統能關切這個，而這與教育、公民素養、如何懂得生活等議題等都密切相關。我在台東做均一學校十五年，也是想做出可複製的模式，藉由垂直帶出擁有新視野的一群人，讓各界看可以做出的改變。
（公益平台文化基金會董事長嚴長壽口述，記者何定照整理）
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