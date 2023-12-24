蕭萬長：民怨升 台灣進入不確定狀態

國民黨昨晚在凱道舉行「台灣平安、人民侯康」造勢，全黨團結力挺「侯康配」，前總統馬英九、前副總統蕭萬長站台。蕭萬長表示，他是一位經濟老兵，退休以後一直在關心台灣的經濟發展，現在民進黨執政弊案連連，執政傲慢民怨升起，台灣現在已經進入不確定的狀態，這會影響台灣未來國力。

馬英九表示，民進黨執政七年半，到底有多爛，從外交、兩岸、能源三方面看就非常清楚，邦交掉了九國，這是中華民國有史以來邦交國最少的時候。

馬英九指出，當年執政時，曾和新加坡、紐西蘭簽署自由貿易協定，和日本簽署漁業協定，反觀民進黨執政毫無建樹，他執政時，台灣可以出席世界衛生大會、國際民航組織會議，民進黨則沒去過。

「現在經濟社會狀態讓我有一些憂慮」，蕭萬長指出，台灣出口比率下降、貿易衝突增加、整個貿易聯盟無法參加；再者，傳產投資萎縮、資金外移，導致高失業率的風險；第三，物價上漲、房價高漲、人民痛苦指數很高，所得差距愈來愈大。

蕭萬長表示，侯友宜對經濟社會的議題提解決方案，第一是大幅投資公共建設、青年社會住宅，第二是要確保能源，可以非常穩定地發展，第三，侯也要保證一個優良的投資環境，最後，侯要打擊貪腐，設立一個有效率的執政團隊，這就是國家期待的新領導人。

立法院前院長王金平表示，鴻海創辦人郭台銘提出熱愛中華民國，關心生存發展，又提出兩岸和平宣言，希望侯康要重視郭的和平宣言論述，能夠參考的就參考，能夠採取的就採取，對整合會產生更好的效果。

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