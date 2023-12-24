選戰筆記／疑點不釐清 信託也換不回信賴

為了平息「賴皮寮」爭議，民進黨總統候選人賴清德拋出將萬里老家交付公益信託，並優先作為礦工生活紀念館的訴求。只不過，違建若可信託，賴清德就任副總統時為何沒依法信託？且即便信託，也不會改變實質所有權人，賴清德一天不說清楚，恐怕難自「賴皮寮」爭議中解套。

賴清德在政見發表會主動宣布，因為他房子的問題，讓礦區居民擔心安身立命房子被視為違建遭拆除，因此，他有責任協助找出一條道路，保障大家居住權益，並且願意把自己的房子交付公益信託，優先作為礦工生活紀念館。賴清德試圖將危機化為轉機，搬出礦工凸顯自己的犧牲，但卻留下更多疑點。

如果賴清德家的老宅是不用立即拆除的既存違建，那既然是沒有合法登記的違建，當初要如何如賴所說轉移給自己的兒子？若真有所謂轉移產權的動作，能轉移的恐怕是土地，並不包含建物，那建物是不是仍屬於賴清德所有？

而若建物仍為賴清德所有，又可以信託，賴清德就應該依照「公職人員財產申報法」第七條規定，應自就職副總統之日起三個月內將其所有之不動產交付信託。所以，賴清德的老家如果能夠信託，不該到現在還在嘴上說說階段。

即便是信託，只不過是將財產權移轉給受託人後，由受託人依約定目的管理或處分該筆財產，直到契約期滿或信託目的完成為止，並不代表賴清德及其家人永遠喪失所有權，賴清德搬出要為礦工居民找出路的說法，更像要讓違建老家就地合法。

對於諸多質疑，賴清德拋出將老家交付公益信託的訴求後，就未再接受媒體提問，僅由競總回應，稱相關質疑都是競爭對手轉移焦點的招數。但只要賴清德一天不釐清外界質疑，所謂公益信託，只不過像是賴皮障眼法，仍換不回選民的信賴。

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