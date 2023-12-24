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賴清德開中部軌道支票 趙少康批卡藍線

聯合報／ 記者江良誠簡慧珍陳秋雲劉明岩林佩均／連線報導
民進黨總統候選人賴清德（中）環島拼圖活動第三天來到南投，向鄉親提出「一個吸引、兩大升級、八大計劃」，推動台中捷運延伸到南投、集集支線延伸到彰化高鐵，讓觀光客進到南投。記者余承翰／攝影
民進黨總統候選人賴清德（中）環島拼圖活動第三天來到南投，向鄉親提出「一個吸引、兩大升級、八大計劃」，推動台中捷運延伸到南投、集集支線延伸到彰化高鐵，讓觀光客進到南投。記者余承翰／攝影

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國民黨副總統候選人趙少康（右）昨到水湳市場拜票，支持者熱情握手、合影。記者陳秋雲／攝影
國民黨副總統候選人趙少康（右）昨到水湳市場拜票，支持者熱情握手、合影。記者陳秋雲／攝影
民進黨總統候選人賴清德昨環島拼字造勢來到中彰投，賴清德承諾將推動台中捷運延伸到南投、彰化，支持興建中捷藍線、海線鐵路雙軌高架化等建設。行政院長陳建仁昨到海線輔選時，澄清「政府沒有反對藍線」。國民黨副總統候選人趙少康昨在台中掃菜市場反批，中捷藍線被行政院延宕8個月，侯康配當選後全力推動。

選戰倒數，中台灣上演軌道建設大戰。台中市交通局表示，捷運藍線今年4月修正綜規報告送行政院，迄今8個月都未開審查會，盼勿因選舉語言拖延建設。

南投縣府表示，縣府今年爭取「台灣好行」2新路線「北港溪線」、「八卦山線」，因屬跨縣市路線，已行文2次中央都未同意，與其開支票，不如先協助開闢。彰化縣府表示，賴清德所提的建設，都是已執行或規畫中的項目，真有心不必等當總統就能推動。

賴清德昨連跑南投、彰化、台中造勢，大開政見支票。賴清德說，帶動南投觀光要交通建設，他將推動中捷延伸到南投、台鐵集集支線延伸到高鐵彰化站。賴在彰化場喊，支持中捷綠線延伸彰化，彰化市鐵路高架化等工程，尤其鐵路高架化在他行政院長任內推動，當選總統後加速打通彰化前後站。

賴清德在台中表示，捷運藍線可行性評估在他院長任內核定，他支持興建藍線，藍線台中港站要與港務大樓新建工程合併，創造多功能站體；他支持海線鐵路雙軌高架化，加速台鐵大慶到烏日高架化，同時推動捷運綠線延伸，並協助水湳轉運中心增設國道客運專用引道。

陳建仁昨為立法院副院長蔡其昌站台說，政府沒有反對捷運藍線，但藍線經費暴增、路線改變、場站增設要說清楚，「蔡其昌是藍線提早完成的重要推手」；行政院也支持捷運綠線延伸線、海線鐵路雙軌化。

趙少康昨陪立委候選人廖偉翔到水湳市場掃街，群眾高喊「侯康配支持藍線嗎？」趙少康承諾，絕對會全力推動，現在藍線被行政院延宕8個月，太不合理了。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 趙少康 軌道建設

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