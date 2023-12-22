吳欣盈批政府個資管理「連抄都不會」 政院回擊：已有籌備會

針對蔡政府個資保護管理議題，民眾黨副總統候選人吳欣盈今晚在政見發表會表示，政府必須完善個資管理架構，在國際上雖已有許多立法值得參考，但是政府卻連抄都不會，只會在原地踏步。對此，個資保護委員會籌備處聲明強調，此說法與事實不符，行政院早已推動建置個人資料保護委員會，全力維護民眾個資權益，讓台灣的個資保護符合國際水準。

個資保護委員會籌備處表示，行政院已於今年3月2日的行政院會通過「防止非公務機關個資外洩精進措施」，院長陳建仁責成各部會積極配合辦理，並指示成立院層級之專案小組儘速推動個資保護獨立監督機關之設置及個資法之修法，以提供國人完善之個資保護環境。

個資保護委員會籌備處表示，行政院之後審議通過「個人資料保護法」第1條之1、第48條、第56條修正草案，設置個資保護獨立監督機關並提高個資外洩罰責，送請立法院完成三讀立法程序，於今年5月31日總統公布施行，除賦予行政機關更有效之執法權限外，行政院並於今年12月5日設立個人資料保護委員會籌備處，推動建置個人資料保護委員會。

個資保護委員會籌備處表示，籌備處將負責個人資料保護委員會籌設事項的總體規劃、研擬組織法規、修訂個資保護法規、規劃公務與非公務機關個人資料保護事務監督、查核、通報、陳情等相關機制，以及規劃推動並執行個人資料保護相關教育訓練、宣導與人才培育等工作。

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