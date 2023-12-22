萬里老家公益信託「非捐贈」 郭正亮：所有權仍在賴清德手上

民進黨總統候選人賴清德老家違建爭議不斷，賴清德前晚在政見會中宣布要公益信託。前立委郭正亮昨(21)日在節目中表示，萬里老家的公益信託不是捐出來，只針對使用方式和營利分配，所有權還是在賴清德；跟當年前立法院長蘇嘉全將農舍捐贈給基金會是不一樣的。

郭正亮21日在網路政論節目《亮劍台灣》中指出：「賴清德當然是受到壓力啦，所以萬里故居決定要公益信託，不過大家要知道，公益信託不是捐出來啦！」，他解釋，公益信託不是捐出來，只針對使用方式和營利分配，所有權還是在賴清德。

賴清德老家爭議延燒，讓蘇嘉全之妻洪恒珠向媒體抱屈，賴清德與蘇家農舍的情形完全不同，她直呼：「我們是完全合法農舍，有5張合法執照」，並表示當初直接捐給鄉公所，「多慘多委屈」、「我們已經受傷很嚴重，真的好可憐」。

對此，郭正亮也表示賴清德將老家公益信託和十年前蘇嘉全捐出農舍，「是完全不一樣的，蘇嘉全是捐贈給一個基金會，賴清德並非捐贈，他是設定公益信託，這點要搞清楚」。

根據我國信託法，公益信託係採許可主義，可因目的事業主管機關撤銷設立許可而消滅，消滅的原因還包括違反設立許可條件、監督命令、三年不為活動，或為其他有害公益行為而遭主管機關撤銷者，均能撤銷原本的公益信託財產。

而信託法也規定，當信託關係消滅時，信託財產有剩餘時應如何處理？因公益信託之委託人係為公益目的而給予財產，所以縱使信託關係消滅後無歸屬權利人，該為公益目的而提供之財產，並無必然歸還給委託人或其繼承人之理由。故公益信託關係消滅時，如信託行為訂定有信託財產歸屬權利人時，固應歸屬於其所定之人。

賴清德前日在政見發表會指出，未來將把房子交付公益信託，作為礦工生活紀念館。也在會後受訪時表示：「政治人物沒有委屈」，他受到攻擊不會特別抱怨，但最關心礦區民眾的居住權，希望大家一起幫忙。

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