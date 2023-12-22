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專家觀選／劉嘉薇：政府行銷標案 須透明公開

聯合報／ 台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇／口述 記者歐陽良盈／整理
台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇。圖/劉嘉薇提供 歐陽良盈
台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇。圖/劉嘉薇提供 歐陽良盈

假訊息和帶風向操作議題是現在台灣社會普遍存在的問題，在選戰期間尤其嚴重，各方訊息滿天飛，但政府澄清速度太慢，民眾難以判斷真偽，容易被誤導或輕信，進而影響選民投票意向與選擇判斷。

台灣現在有事實查核的機構，但如雪片般飛來的訊息極多，很多以假亂真，若僅靠選民自身資訊素養，恐難以辨別。尤其選戰進入白熱化，選民會因為心中對政治的憤怒和恐懼等情緒，無法理性判斷接收到的資訊，容易相信從同溫層中接收到的訊息；如果選民本身有很明顯的意識形態，無論訊息真假，都會選擇相信對自己有利的資訊。

政府或政治人物可以透過網路或網紅幫忙行銷政策，但必須告知閱聽眾，該則訊息是付費購買的，而且要標註並揭露資訊消息來源、經費來源，選民才能選擇要不要對該訊息有所防備。

有些政府標案包含媒體行銷，都用「資訊傳播」中性名詞包裝，政府應立法規範資訊的透明，社群推播、廣告、業配等付費購買的內容都應標註並揭露經費來源、時間期限、計畫主持人、傳播主題等。

資訊傳播包含境內和境外的委託案，政府也會開標案宣傳政策，找網紅或公關公司合作等，但都沒有受到「資訊必須揭露」的規範和監督。

今年五月選罷法修法三讀後，境外勢力不得透過台灣組織買廣告，不過這個法案才剛通過，選戰在即，似乎也還沒發揮什麼作用，這是現在台灣社會較為不足的部分，也是我在這次選戰中，看到的滿大的問題。（台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇口述 記者歐陽良盈整理）

2024選舉 2024總統選舉 選罷法 假訊息

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