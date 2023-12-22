蘇嘉全捐農舍…蘇妻委屈「我們合法」 與賴不同

民進黨總統候選人賴清德老家違建爭議延燒，賴稱要將房子交付公益信託。早在二○一二年當時民進黨副總統候選人蘇嘉全也被爆出豪華農舍爭議，蘇家將農舍捐給長治鄉公所，但至今逾十年農舍仍閒置。

蘇妻洪恒珠昨滿腹委屈表示，蘇嘉全與賴清德完全不同，「我們是完全合法農舍，有五張合法執照」，當初直接捐給鄉公所，多慘多委屈，「我們已受傷很嚴重，真的好可憐」，更反問高雄市前市長韓國瑜的違建是否也已拆？怎麼不去查。對於農舍閒置十年，洪說，已經捐了很久，鄉長現在也被關，群龍無首。

長治鄉公所一度申請拆除蘇嘉全農舍，回歸農業用途，但二○二○年被屏東縣審計室駁回，蘇嘉全農舍如何活化成地方燙手山芋。長治鄉代理鄉長許重慶無奈說，農舍位置偏僻，建物需幾百萬元整理，公所經費短缺，目前僅維持現狀，未對外開放或做其他用途，會定期派人打掃管理。

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