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賴清德老家爭議／國安局「依法」撤離特勤 金山警跟進

聯合報／ 記者丘采薇洪哲政江良誠王慧瑛／連線報導
民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議延燒，國安局昨天表示，依法撤離駐在當地的國安特勤人員。圖為國安局派出三輛卡車搬運生活用品，並拆除門口崗哨。記者許正宏／攝影
民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議延燒，國安局昨天表示，依法撤離駐在當地的國安特勤人員。圖為國安局派出三輛卡車搬運生活用品，並拆除門口崗哨。記者許正宏／攝影

民進黨總統候選人賴清德老家違建爭議延燒，賴競選總部發言人郭雅慧昨天表示，賴萬里寓所的區域警衛安全，一切依據「特種勤務條例」等規定辦理，沒有例外，更沒有特權。

雖然賴競總強調一切依規辦理，但國安局昨天表示，考量賴清德已宣布將萬里老家交付公益信託，並優先做為礦工紀念館使用，因即不屬於特種勤務條例規定的安全維護對象的住居所，依法撤離駐在當地的國安特勤人員

網路前晚傳出國安勤務是承租「賴清德哥哥賴清南住所」，郭雅慧說這是典型的選舉抹黑，全為不實，出租者是同樣是礦區子弟後代的堂弟。屋主原本希望無償提供使用，唯行政部門依法不能無償接受，因此以市價承租。

郭雅慧說，根據「特種勤務條例」第十二條第一項規定，針對安全維護對象的住居所等，基於因應危害防止之必要，得畫出安全維護區及設置安全設施，相關居所都依法需要部署維安，這是法律規定，沒有任何特權，相關作為也都皆依政府採購法規辦理。

本報記者昨直擊，下午三時多，國安特勤人員開始拆解崗哨亭上方的線路和頂棚，接著將整座哨亭搬上貨車運走。當時仍有些民眾「朝聖」，有人冷眼旁觀，也有人拿出手機拍攝。隨後又有一輛廂型車載走特勤單位放在租用房屋內的物品，特勤撤哨後，金山警分局也跟進撤除巡邏箱，員警不再簽到。面對記者詢問時，國安人員不發一語。

連日追蹤此案的前立委邱毅指出，國安特勤撤離，顯然國安局知道特勤在賴皮寮維安兼清潔工是違法的，他更批評，幾十年前，上千名礦工土地被收回，房舍被強制遷除，礦工被迫遷移流離失所，那時的賴清德貴為立委，有為礦工說一句話、爭一點公道嗎？現在為了掩飾賴皮寮的違法事實，拿礦工血淚史來做遮羞布，這種行徑更加卑劣，不過符合賴清德的本性。

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