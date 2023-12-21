礦工子弟雕塑家林旺 盼捐作品給賴副總統
新北市礦工子弟雕刻家林旺今天說，近來礦工生活受到熱議，盼捐贈一座礦工雕塑給副總統賴清德，若能在礦工生活紀念館展示，讓更多人瞭解礦業撐起台灣經濟發展，與礦工的辛苦。
73歲的林旺是本土雕刻家，也是深坑文史工作者；今晚接受中央社記者電訪表示，他的父親曾在深坑和山煤礦、新店和美煤礦、台北芳川煤礦、深坑文和煤礦等工作，身為礦工子弟，從小就感受礦工的艱辛血淚。
林旺說，國小3年級時，父親搭礦車下坑時，遭支撐坑道的「牛條仔」，與支撐板殘留的鋼筋，從嘴唇到眼睛戳破半邊臉，當時全家人嚇壞了，「有如天崩地裂、世界末日」，經送醫急救養傷半年才恢復健康。
林旺說，送便當到礦坑時，每個人都臉部漆黑，根本認不出來。簡單用餐後，又下坑工作。大家居住木板搭建的工寮，雖能遮風但偶會漏雨。全家擠在窄小空間，讓他感受深刻。
於是，他從日本學習美術回台後，立志當雕刻家，創作一系列以礦工為主題的雕塑作品，不但記錄歷史，也讓國人更認識礦業文化。台灣許多煤礦博物館有他的作品，紀錄著台灣的歷史，只要能力可以，他都願意捐贈。
他說，今天與民進黨新北市議員陳乃瑜等人聊天時，有感於近日礦工議題正火熱，他感同身受，希望捐出複合式材質的多媒體雕塑作品「打煤塊的阿樹」，透過陳乃瑜媒合捐給賴副總統，提供礦工生活紀念館展示，讓大家更瞭解礦區歷史。
這個作品，戴頭燈、穿短褲、赤裸上身的礦工，採取跪姿以巨錘擊破礦石。他說，礦工的工作包括架「牛條仔」支撐坑道、鑽鑿、爆破礦石、運礦等，都在坑道內分工合作完成，也維繫者礦工家庭溫飽。
陳乃瑜晚間接受記者電訪表示，她將與賴副總統辦公室聯繫，在適當時機捐贈。其實賴副總統今年8月底，曾到訪新店區光明街的陳外科，這家診所當年肩負開採煤礦的外傷醫療後盾。
她說，當時賴副總統看到老報紙、舊照片，特別有感，與萬里老家附近礦坑的童年記憶，幾乎一模一樣。如今，雕刻家林旺意欲捐出雕塑給賴副總統，2人都是礦工子弟，都對地方有相同情感，別具意義。
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