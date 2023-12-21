不僅柯文哲！侯友宜政見發表轉播也「被消失」 侯辦籲NCC負責

首場總統候選人政見發表會昨天登場，卻爆出電視台轉播民眾黨總統候選人柯文哲發言時，「被消失」44秒，晚間侯友宜競選辦公室也接到民眾投訴，三位候選人中，三立僅完整轉播民進黨賴清德主席的談話，另外二位候選人發表政見時，則因為被廣告或其他節目片頭所干擾截斷，而無法完整呈現。

侯競辦發言人王敏旭表示，總統大選首場政見會國人眾所注目，這種選擇性或不公平的轉播，有違民主政治的原則，也傷害人民知的權利；侯競辦除對此表達遺憾與譴責外，也對於有媒體淪為當權者的政治工具，甘願放棄自己第四權的角色及立場，感到錯愕與痛心。

王敏旭指出，有熱心民眾向競辦投訴，三立新聞台號稱「首場政見會三立全程」，但經查僅完整轉播賴清德所有第一、二、三輪的發言。國民黨總統候選人侯友宜第二輪發言時，在進行3分多鐘後，節目才由廣告轉回現場開始轉播。進到第三輪，侯友宜發言還剩下3分20秒時，該台便以「開大小框」方式，由節目主持人同步評論約40秒後，就進入廣告，侯友宜的談話再次被硬生生卡掉。

王敏旭說，媒體被視為行政、立法、司法之外的第四權，除了應該為人民發揮監督的力量外，更應嚴守公正與衡平的新聞原則，媒體若為只為特定政黨服務，不僅自甘墮落，也與民進黨一直高舉的「黨政軍退出媒體」精神背道而馳。此次總統政見發表會的轉播，已引起不少爭議，甚至國家通訊傳播委員會（NCC）也已經收到轉播不公的檢舉，NCC應負責監理之責，以維護公平環境以及民眾權益。

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