「美德配」環島首日到台東 端出三大發展政策

民進黨主席暨總統候選人賴清德今天「環島拼字」行程緊湊，接連出席宜蘭、花蓮場次後，下午2時許，如期趕赴台東，賴清德現場端出綠營主推台東的三大發展方針，「悠閒宜居」、「多元文化」，以及「友善環境」，並大力為黨提名立委候選人賴坤成、伍麗華、陳瑩拉抬造勢。

民進黨台東縣黨部號召近千名在地鄉親參與「唱土地的歌，拼咱的希望-台東場」，由其中428名支持者合力用綠色紙板拼出「的」這個字；賴清德說，上午已陸續在宜花拼出「選」、「對」兩個字，下午前往屏東拼出「人」，完成「選對的人」一句標語，利用四天三夜環島行，與選民合力完成「美德配」口號。

下午在台東體育場的造勢現場，賴清德針對交通、醫療及友善環境提出三大主軸政見，強調他將加速推動花東鐵路雙軌化，預計2027年完工，引進EMU3000新自強號成為東部幹線的主力，再增三成運量。

除了延續研究花東快速道路，賴清德表示，目前國道三號跟南迴鐵路、公路之間已與社區道路銜接，未來將完工屏南快速道路，提升行車效率，還會持續推動蘭嶼機場跑道整建及富岡港交通船碼頭改善工程。

「命，要比路長！」賴清德說，台東受限地形狹長，過去急重症送醫因路途太遠，常發生到院前死亡的憾事，雖在台東縣府與中央共同努力下，有了高醫、慈濟等醫院合作遠距醫療改善，另有大武鄉衛生所升級為南迴線緊急醫療照護中心，賴清德說，黨提名的立委候選人賴坤成向他極力推薦，建設在地台東馬偕醫院成為醫學中心，他將給予大力支持，未來還將擴大遠距看診醫療服務，導入智慧長照系統。

近年來，台東成為「悠閒宜居」的代表，賴清德說，賴坤成除了提倡完備交通建設外，更創新提出推動東海岸和日本與那國交流、蘭嶼至菲律賓巴丹直航，發展台日、台菲邊境貿易，打造「黑潮經濟生活共同圈」，增加農漁民收入。

綠營在台東主推的第二大發展為「多元文化」，賴強調，原民事務絕對不是原民會一個部會的事，未來他會以「東海岸風景觀光圈」和「花東縱谷觀光圈」為基礎，讓中央與地方合作，針對地方及部落創生、族人傳統技藝與文化藝術傳承、結合體育、休閒、族群慶典、藝文表演等活動，規劃一系列觀光文化活動與行銷計畫，並加強推動相關人才的培訓與數位轉型。

至於，賴推出的第三大發展為「友善環境」，賴表示，將以尊重原民傳統與自然和諧共存的生活方式為原則，儘量減少人為開發對自然環境與族群文化的衝擊，持續擴大推廣有機農業，以及農漁產品的二級加工，提高農民所得。此外，中央也看重東部豐富的地熱能，將加速推動地熱的開發應用，創造永續產業。 民進黨總統候選人賴清德今天來到台東，近千名支持選民到場，互動熱烈。記者古和純／攝影 民進黨正副總統候選人今天起開始全台美德配「環島拼字」行動，在台東完成「的」這個字。記者古和純／攝影 民進黨總統候選人賴清德今天來到台東，幾乎被婆婆媽媽包圍架著走，展現親民一面。記者古和純／攝影 民進黨總統候選人賴清德（中）今天來到台東拜票輔選，並拉抬區域立委黨提名人賴坤成（左二）。記者古和純／攝影 民進黨總統候選人賴清德（右二）今天來到台東拜票輔選，並拉抬區域立委黨提名人賴坤成（左二）。記者古和純／攝影 民進黨總統候選人賴清德今天來到台東，近千名支持選民到場，互動熱烈。記者古和純／攝影

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