綠反擊 批侯包租公 打柯農地違規

民進黨總統候選人賴清德新北萬里老家爭議延燒，民進黨反守為攻，昨天批評柯侯陣營的土地、房屋爭議。

民進黨發言人張志豪說，民眾黨總統候選人柯文哲日前才發表農業政見宣示守護農地，根據調查航測圖及農地變化，發現買農地的同一年就已經做停車場了，原來柯文哲守護農地的標準是可接受農地上蓋水泥，根本是光速自我打臉；農牧用地非農用且違法收租十五年，不僅涉逃漏稅，違法收取長達十五年的租金暴利，有無報稅，都應立刻公開透明對外公布。

綠營也鎖定國民黨總統候選人侯友宜租屋問題。賴清德競總發言人戴瑋姍表示，侯友宜擁有超過一百間套房出租給學生，房租漲價每間每月最低一萬六千元，租金年收入二千萬元，還鑽巧門，設一戶一門牌規避房屋稅，嘴喊居住正義，結果爽當包租公，請侯友宜先幫學生降租金。

對於賴清德萬里老家演變成選戰話題，賴清德全國競選總幹事潘孟安昨天表示，已經說過多次，遵守法律，依法處理，新北市政府認定如何就如何，但新北市政府及中央沒有為居民開一條可以遵循的路，只要新北市政府積極處理，相信會跟金瓜石和九份一樣，老礦坑也可以作為觀光民宿。

對於內政部國土署發布聲明指二○一九年廢除礦權後，礦區土地變更編定為特定專用區，新北市府並未請內政部協助。新北市地政局表示，國土署指內政部回函新北市府，可依法規辦理土地變更，但核心問題在於該規定仍無法讓礦區原有建物變成合法住宅，反批國土署不如加快修法腳步。

侯辦：炒舊聞 可受檢驗

記者侯俐安、屈彥辰／台北報導

民進黨昨指控，國民黨總統候選人侯友宜以女兒名義，借一千五百萬元給「新壽公寓大廈管理維護有限公司」董事長林坤正，涉嫌規避財產申報，並藉此收取高額百萬利息。侯競辦發言人李利貞表示，侯友宜的財務狀況依法申報、可受檢驗，民進黨把有問題的舊聞當新聞，二○一八年縣市長選舉時就回應過的烏龍爆料，現在網路上也都還找得到資料，「請問民進黨是忘記了，還是害怕回想當年輸真慘？」

針對「凱旋苑」租金，李利貞指出，民進黨選舉果然只有三招：抹紅、抹黑、鬼打牆。侯友宜競選辦公室已經再三清楚說明，凱旋苑四年前已整棟出租，承租方對於該棟大樓的使用方式，屬於其權責，予以尊重。

李利貞批評賴辦發言人戴瑋姍只想混淆數字、帶風向，被記者問實際狀況到底如何，才回應說「那個是二○一八年」。

國民黨立委李德維表示，民進黨是否可以舉出詳細事證，假如侯友宜有房子出租，是哪邊違法、哪邊不對，這樣才有說服力。

李德維提到，若只是說侯友宜是包租公，對於所有出租房子的房東都是不公平的，假如不是惡房東、惡房客，民進黨應該指出更多事證來攻擊，而非包租公三個字就想要詆毀侯友宜，應該把事情說清楚。

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