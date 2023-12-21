聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／特權與硬拗 讓賴清德的淚水走味

聯合報／ 本報記者陳熙文陳洛薇
季青漫畫
季青漫畫

民進黨總統候選人賴清德位於新北市萬里的老家被爆出是違建，但賴清德始終不願主動拆除，賴著不拆被譏諷是「賴皮寮」，賴清德提及老家爭議數度哽咽，但他的淚水看在全國人民眼中，不是礦工之子的悲情，卻是特權與硬拗的不公不義。

賴清德昨天首次針對萬里老家違建爭議做出回應，一次是在民進黨中常會，一次是在首場總統候選人政見會，他先說萬里礦區小屋是合法房子，與侯友宜的文大宿舍、柯文哲的農地停車場違建無法相比較；又稱要在礦區居住權獲得保障之後，把萬里礦區小屋交付公益信託。但兩次的說法，都更顯賴清德的傲慢與不知反省。

賴清德的萬里老宅已被新北市政府認定是違建，賴清德堅稱合法且一直有繳稅，卻拿不出一張房屋稅繳稅證明；他說隔壁賴家親戚的房子，結果親戚是他的兒子；他說這老宅只是礦區小屋，結果這個昔日工寮，如今長成了花園洋房，裡頭花木扶疏，還動用憲兵整理草坪，一旁還有國安特勤進駐站崗。

賴清德昔日在任台南市長時，為了南鐵東移強拆迫遷戶，他現在堅不拆違建，在電視上當著全國觀眾哽咽，當年南鐵東移的居民此刻又能去哪裡哭訴？面對拒拆戶甚至一度被貼上「貪婪」的標籤，只因為他們不願捨棄家園。如今，這支迴力鏢飛了幾年，打到了賴清德頭上，他卻大呼冤枉，不是賴皮是什麼？

違建爭議燒到總統大選選情，賴清德昨宣布願有前提交付公益信託，不過賴不知道是忘了還是裝不知，昔日總統府前秘書長蘇嘉全農舍案，蘇二○一二年選副總統時被爆坐擁豪華農舍，被抨擊之後也捐出農舍，說要做公益，但幾年以後公所還給他，違法的建物無法捐贈，就算信託以後還是他的。

賴清德的萬里老宅被認定沒有使用執照，屬於二○○九年以前的既存違章建築。作為總統候選人，就算尚未排定拆除，賴清德也應以最高標準嚴以律己，該拆就拆，訴諸悲情掩蓋不了違法的事實，否則賴清德的誠信和選舉，終將栽在「賴皮寮」上。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 違建 老家 農舍 賴皮寮 南鐵東移 柯文哲 蘇嘉全

延伸閱讀

賴清德老家信託捐公益PTT正反熱議 鄉民：其他礦工寮呢

捐出老家交付公益信託 賴清德：政治人物沒有委屈

讚侯友宜政見會表現佳「與有榮焉」 趙少康批賴清德缺擘劃

網紅爆萬里特勤租用賴清德兄宅 挨酸「賴皮寮一魚幾吃」

相關新聞

兩岸政見交鋒…侯批賴雙面台獨 賴指侯柯假和平 柯提「五個互相」

總統大選首場政見發表會昨晚登場，藍綠白三黨候選人針對兩岸政見激烈交鋒。國民黨侯友宜強調「中華民國憲法是兩岸政治上的護國神...

觀察站／首場政見會…侯凌厲 賴反擊 柯拘謹

總統大選首場電視政見發表會昨晚登場，三名候選人各有策略運用。國民黨侯友宜展現自信，批評執政貪腐、更拿出「賴清德高舉台獨萬...

藍批賴每棟房子都有維安 賴辦：依法

民進黨總統候選人賴清德新北萬里老家違建爭議延燒，傳憲兵廿四小時在該處站崗。國民黨不分區立委候選人謝龍介昨質疑，賴清德台南...

新聞眼／特權與硬拗 讓賴清德的淚水走味

民進黨總統候選人賴清德位於新北市萬里的老家被爆出是違建，但賴清德始終不願主動拆除，賴著不拆被譏諷是「賴皮寮」，賴清德提及...

首場政見會／反腐打貪 侯柯齊攻 賴嗆請鬼拿藥單

藍綠白總統候選人昨在首場總統政見會交鋒，國民黨侯友宜批民進黨執政新威權、弊案不斷，綠色執政貪腐無能，一黨專制獨裁惡霸，民...

首場政見會／綠電交鋒 侯酸綠發財 賴批核能主張

首場總統候選人電視政見發表會，國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲齊批民進黨執政什麼都缺，缺電、缺工、缺人才，侯質疑「綠能發電，綠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。