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賴清德拆南鐵「逼90歲老人2小時搬家」 自救會長怒：你老家惜命命

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建議題持續延燒。聯合報系資料照／記者游明煌攝影
民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建議題持續延燒。聯合報系資料照／記者游明煌攝影

民進黨總統候選人賴清德老家違建爭議延燒，南鐵東移拆遷案自救會會長陳致曉回憶，賴清德任職台南市長期間強拆南鐵居民的房子，他痛批「你的老家惜命命，我家被強拆」。

賴清德萬里老家既存違建爭議持續延燒，陳致曉19日在政論節目《盧秀芳辣晚報》說，賴清德擔任台南市長期間，為了拆除南鐵周邊房屋，抹黑南鐵居民自私愛錢，甚至放話南鐵居民要求強拆鐵路西邊民宅，導致鄰居歧視被迫害者，還有鄰居在凌晨對被害者家屬罵三字經、要他們滾蛋，許多老人抑鬱難眠，更有四十人在悲憤中身亡。

陳致曉說，賴清德口口聲聲說要與居民溝通，但每次的公聽會都是警察暴力，賴清德把百姓當白痴、不回答質疑，只想說服居民買他的金主建商蓋的安置宅。

陳致曉表示，自己老家被強拆，當年台南市府在凌晨突襲，他的90幾歲爸媽還在房內，南市府只給兩小時的時間打包，隨後便用大鋼牙突襲拆除，他們希望自行拆除旋轉樓梯，卻被政府用怪手破壞成碎片。

陳致曉表示，賴清德不願拆除老家違建，現在想要補程序、補稅，讓違建合法化，政府甚至為了他解編農業用地，他是大官，自己則是小老百姓，賴清德老家惜命命，他們的家卻被強拆，賴清德懷念爸爸，難道南鐵居民的爸爸媽媽不是人嗎？百姓就活該被糟蹋？

民進黨總統候選人賴清德競總發言人郭雅慧昨表示，賴清德已經多次說明，尊重新北市政府依法行政，該怎麼做就怎麼做，不必要有特殊待遇，也不必要有特殊對待，只要依法公平。

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