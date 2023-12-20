專家觀選／陳冲：金融政策主事者 至少要想5年後

金融產業與金融科技的交會，正處在數十年來變化最快速的階段，產業風貌正快速變化，幾年觀察下來，我認為在金融政策的主事者，或者是訂定政策，都應該要有新的思維和方向，這裡我主要提出四點建議：

一、目前在亞洲國家中，穩定幣的發展可說以新加坡領先性最強，這裡新加坡在監理機關上面，特別給了一個耐人尋味的名字「looking glass」，這是取自於愛麗絲夢遊仙境的故事，一旦穿過鏡子，看到的事物都會不一樣，正意味著金融政策的制定者面對數位時代之下的金融科技，本身就要有顛覆性的想法，不能再以傳統的眼光來看待金融科技的發展。

二、trial and error，在發展金融科技或制定相關金融政策時，要容許從錯誤中學習，否則就會扼殺金融科技發展的空間跟優化。

三、不論政府或監理單位，不能只看現在，至少要想五年後怎麼辦。例如數位貨幣，監理機關總是對外說，至少現在還沒有一家央行有數位貨幣，但倘若五年之後比如歐洲甚至更多的央行都已經有數位貨幣了，屆時我們又該如何呢？

四、正副總統與正副閣揆，這四個重要的決策高層，其中一定要有一位懂財經，但現在全都是政治背景，沒財經背景的決策者，重要金融政策因此背後缺乏在內閣中有力的專業奧援跟支持。

未來的新總統若要使金融政策切合產業所需，上述四個方向，我認為是精進金融政策根本之道，希望在這個金融科技日新月異的數位時代，台灣的金融政策更能掌握時代的脈動。（新世代基金會董事長陳冲口述，記者朱漢崙整理）

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