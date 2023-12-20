聽新聞
test
0:00 / 0:00

選戰筆記／老家爭議 賴清德雙標「業力爆發」

聯合報／ 本報記者李光儀
季青漫畫
季青漫畫

民進黨總統候選人賴清德的萬里老家違建問題，從九月中旬開始討論迄今，已經超過三個月，但這幾天卻忽然大爆發，被譏笑是「賴皮寮」，成為網路熱議話題，還成打卡勝地。賴清德和民進黨可能很不服氣，明明是不需立即拆除的「既存違建」，情況更嚴重的所在多有，為何只有賴家「業力爆發」？爭議重點其實不是違建，而是「雙標」。

今年九月中旬，賴清德萬里老家第一次被指控有違建疑慮時，從賴清德到民進黨上下和綠營網路側翼，都態度很強硬。一開始說是外界「搞錯了」，被指有違建的是隔壁賴家親戚的房子，不是賴清德老家。但在一些歷史空拍圖被找出後，卻發現賴清德老家確實可能是違建，但賴清德仍然堅持不認，說自己有繳房屋稅。民進黨的官網甚至做了哏圖，指傳播賴清德老家是違建的是「假訊息」。

相較當時也爆出違建爭議的國民黨、民眾黨人，如柯文哲黃國昌、廖先翔、張智倫等，都在被指控的第一時間就把自家違建拆除，賴清德卻連是不是違建、有沒有繳稅都說不清楚。無論是感情因素還是過於輕忽，很顯然，賴清德根本沒把這個議題當作一個「必須解決」的問題來看。

但之後的發展，包括「賴皮寮」地標被谷歌下架、邱毅等人到現場並與親綠網紅四叉貓口角、民眾前往打卡「朝聖」遭國安人員驅趕等，都讓話題冷卻不下來。至此，「賴皮寮」已經從一個趣味話題，變成重要的選戰議題了。

網路鄉民的參戰，讓賴清德有被「標籤化」之虞，而他擔任行政院長時的「功德院」風波，又再度浮現在人民腦海。這背後，正凸顯民進黨執政這幾年最被詬病的濫權、自以為是和「雙標」。賴清德被貼上「小丑式」的賴皮寮標籤，恐怕很難洗掉。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 違建 賴皮寮 邱毅 柯文哲 張智倫 黃國昌 四叉貓

延伸閱讀

賴清德萬里老家遭疑有特勤人員清掃 國安局：有維安沒打掃

賴清德不拆自家違建 馬英九稱「奇怪」提1事批：這種性格不能當領袖

違建議題燒…傳賴清德老家鄰居爭取申請合法 國土署今發聲明

賴清德競總：侯友宜對礦區居民殘忍 對黑道財團卻輕放

相關新聞

侯友宜周末凱道拚黃金交叉 賴清德明啟動環島排字

聯合報最新民調，國民黨「侯康配」追平民進黨「賴蕭配」，國民黨總統候選人侯友宜本周六將在凱道大造勢，營造選前黃金交叉的「分水嶺之戰」。藍營指出，雙北將全力動員，至少四萬人上凱道，重現二○○六年紅衫軍「納斯卡線」，展現「首戰即終戰」氣勢。

「賴皮寮」憲兵維安 藍轟把特勤當傭人

民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議延燒，國民黨昨表示，賴清德不拆違建邁入第一百零五天，是否要打破他當年不進台南市議會...

選戰筆記／老家爭議 賴清德雙標「業力爆發」

民進黨總統候選人賴清德的萬里老家違建問題，從九月中旬開始討論迄今，已經超過三個月，但這幾天卻忽然大爆發，被譏笑是「賴皮寮...

賴辦駁特權 黨內憂違建效應發酵

民進黨總統候選人賴清德競總發言人郭雅慧昨天表示，賴清德萬里老家沒有特權，只有滿滿礦區心酸，國民黨卻視而不見礦區居民面臨的...

專家觀選／陳冲：金融政策主事者 至少要想5年後

金融產業與金融科技的交會，正處在數十年來變化最快速的階段，產業風貌正快速變化，幾年觀察下來，我認為在金融政策的主事者，或...

名下農地變停車場 柯文哲：今刨水泥

民眾黨總統候選人柯文哲昨遭爆料，名下持分的新竹隆恩段一塊農牧用地，竟鋪上柏油作為收費停車場，業者也坦承付租金後在農地上停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。