「賴皮寮」憲兵維安 藍轟把特勤當傭人

民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議延燒，國民黨昨表示，賴清德不拆違建邁入第一百零五天，是否要打破他當年不進台南市議會接受監督的紀錄？民眾黨總統候選人柯文哲則喊話，勸賴清德忍痛拆除違建，並舉例立法院前院長蘇嘉全、高雄市前市長韓國瑜家族違建都處理了，只要賴清德不處理，「這條一定會被打死」。

前總統馬英九昨到台中輔選，直批賴清德不拆老家違建，但擔任台南市長時對拆鐵路沿線的房子卻毫不留情，「對人很嚴、對自己很寬，有這種性格的人不能當領袖」；要當總統的人怎麼可以雙標，非常過分。

國民黨總統候選人侯友宜昨到台南拜廟、車隊掃街拜票，針對賴清德老家違建，侯喊話要賴面對質疑不要躲起來不說話，要站出來把事實跟人民報告，讓人民了解。

國民黨二○二四競選發言人凌濤、台北市立委候選人游淑慧昨舉行記者會指出，賴清德「萬里絕版宅」已成為打卡勝地，民眾都看不下去了；新北市工務局清楚說明「違建是緩拆，不是不用拆」，但就是既存違建。凌濤說，要選總統的賴清德，到現在還不拆、還要硬拗。

游淑慧指出，賴清德的問題不在違建的行為，而是他死不認錯、傲慢的態度，還要操作悲情，哽咽訴求說被欺壓；網友發現Google街景圖中，有兩名疑似憲兵與國安人員居然手拿掃把及耙草等工具，協助賴清德老家周圍打掃清潔，民進黨說清潔工作都是由賴親友負責，但這兩名清潔人員胸口掛有疑似「證件」的胸章。她質疑：「黨國一家，全家都是賴家？」

至於賴清德老家有憲兵站崗，柯文哲表示，他不知是按照哪條法令，據他了解，副總統有保護，請國安局回答。

國民黨立委李德維表示，據說該棟房屋所有權屬於賴清德的大兒子，副總統的居所有國安特勤，大家可以接受，但是副總統兒子的房子，現在也要有憲兵站崗，請問這是怎麼回事？到底是把憲兵跟國安特勤當成什麼，難道是自家的傭人？整件事情非常荒謬，賴清德這樣使用相關的國軍或公務人員，台灣人民沒有辦法接受。

對於網友笑稱賴清德老家是「賴皮寮」，已成熱門打卡景點，並質疑是用憲兵保護違建嗎？附近居民笑說，「住這裡都不用請警衛，安全得很，廿四小時有（特勤）駐守」。

國安局：特勤僅維安未打掃

針對賴清德萬里老家涉違建爭議，國家安全局昨天表示，賴宅依規定派遣特勤執行安全維護，但所屬人員未曾被派遣從事清理工作。國安局表示，有關街景圖呈現特勤人員在賴老家清掃，是當日賴清德將返抵寓所，先遣人員針對周邊環境實施安全檢查後，協助該寓所一名著彩褲者工人移除清潔工具，特勤人員從未被派遣從事清理工作。

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