藍綠民調追平 陳學動喊「起風了」：勝負關鍵將在這

2024總統大選剩不到25天，本報最新民調顯示，國民黨「侯康配」支持度攀升二個百分點，以三成一支持度和民進黨「賴蕭配」打成平手，而民眾黨「柯盈配」支持率維持二成一。對此，前國民黨立委陳學聖直呼藍營「有機會了」，並表示這次選戰定勝負的關鍵，恐怕不是台海議題，而是民進黨總統候選人賴清德「說不清楚、處理不了的老房子」。

陳學聖19日在臉書發文指出，他最近最常被問到，為什麼侯康配總是差賴蕭配那麽一點點，一直翻不過去？陳學聖想說，很能感受到這種蔓延的焦慮，只能拜託大家再拚一下。「今大家認為較具指標的媒體公布民調，侯康、賴蕭打平了，這到底是一時，還是已是穩定現況，後面當然還需其他民調支撐，但就選戰來說，就是起風了！有機會了！這就是氣勢！」

陳學聖說，無法想像身經百戰的賴清德，和選戰可以選到「割斷喉」的民進黨，竟然會陷在賴清德老宅泥沼中動彈不得。特別是當Google地圖會出現「賴皮寮」地標時，這議題已進入常民生活討論，有憲兵站崗、有民眾朝聖打卡，懂選戰的人都知道這不是好事，因為斷不掉，且愈燒愈旺。陳學聖更直言，總統大選定勝負關鍵恐不是台海、弊案，而是說不清楚、處理不了的老房子，因為和大家日常太貼近。

陳學聖表示，總統大選賽局就像馬拉松，「侯康配」穩定維持第二，現「賴蕭配」配速出現問題，侯康已接近併肩，只要再跨過一肩，就有機會勝選。

總統大選選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

根據本報最新調查顯示，藍綠雙方目前以三成一支持度戰成平手，柯盈配支持度沒有變化，維持二成一。分析也發現，侯康配較獲男性選民青睞，以三成三支持度領先賴蕭配的二成八及柯盈配的二成四，女性選民則較擁護賴蕭配，以三成四支持度超前侯康配的二成九及柯盈配的一成九。

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