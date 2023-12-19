持續更新／2024大選最新5家民調整理！一圖看懂3組總統候選人民調變化
2024總統大選進入倒數計時，3黨戰火猛烈，卯足全力搶佔優勢，各家民調也頻繁更新，今（19日）聯合報與美麗島皆公布最新民調結果，賴蕭配與侯康配支持度持續接近，其中聯合報最新民調侯康配更首度與賴蕭配打成平手。
綜觀各家數據，賴蕭配、侯康配支持度除匯流民調差超過8個百分點外，其它各家皆在5個百分點內，聯合報更出現兩方皆為31%的平手局面；柯盈配支持度則在20%左右徘徊，與侯康配差約10個百分點，以美麗島民調18.2%最低，其次為ETtoday 19.6%，最高則是匯流民調，達到24.7%。
《聯合新聞網》2024大選專題最新民調數據整理將隨時更新5家最新民調數據，供選民即時了解選情變化。
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