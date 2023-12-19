專家觀選／陳宏達：政府有義務 讓人民相信司法
每次總統大選，司法改革都會成為候選人一大訴求，司法長期不受人民信任，要處理的問題是制定「基本法」還要有「基本功」。基本法是指應訂定妨害司法公正罪，排除干擾司法的因素，使人民信賴司法；基本功則是指辦案態度、品質及效率，要透過有效的疏減訟源及充實辦案資源、能量來達成。
司法改革不能只是唱戲、過場而已，二○一七年的司改國是會議分組討論後，全體委員在表決時一致決議要在刑法中制定妨害司法公正罪，沒有一個人投反對票，但是，過了六年，這部司法改革基本法案還躺在行政院，可說是讓過去幾年的司改成績不及格。
人民為何會對司法產生懷疑，就是認為有外力因素可以干預司法判決，不相信司法之下人人平等，政府要取信於人民，就要讓妨害司法公正罪通過立法，政府有義務讓人民覺得司法可以主持正義。
妨害司法公正罪雖有立法技術層面的討論，但確是必須前進的方向；聯合國會員國訂有反貪腐公約的協議，我國雖不是會員國，不過，法務部認為反貪是普世價值，二○一五年一度頒訂有「反貪腐公約施行法」，只是，歷經多方討論都有共識的妨害司法公正罪，政府至今遲遲沒有動靜，聯合國反貪腐精神內國法化的指望就無法達標。
此外，詐欺犯橫行無阻，不只製造民怨，更增加司法機關辦案負擔，政府各單位除在刑事訴訟的前端須有系統地解決訟源，對於添加檢警調戰力，也是刻不容緩。（台灣高等檢察署主任檢察官陳宏達口述，記者王聖藜整理）
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