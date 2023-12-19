白揭綠電弊案 嗆賴清德「敢不敢辦英系」

民眾黨不分區立委候選人黃國昌昨天表示，蔡英文總統前天到台南為黨籍立委輔選，提及在野黨不要看到綠色就抹黑綠電，然而，民進黨除了新系把持綠能集團，英系也把持三大綠能集團，其中，「聯合再生」違反契約，經濟部卻沒有依法終止租約、收回土地。

黃國昌與民眾黨立委陳琬惠昨天舉行「綠電弊案又一樁！綠能國家隊如何成為套利詐騙隊？」記者會。黃國昌表示，自己先前曾經揭露，民進黨的新系把持綠能集團，然而英系也把持三大綠能集團，分別是開陽、力暘及聯合再生，而這次的主角正是聯合再生。

黃國昌指出，聯合再生在二○二一年打著「綠能國家隊」的招牌，做出多項承諾，取得「彰濱工業區崙尾東區土地出租設置太陽光電案」五十一地號八十七公頃的土地，但在簽約之後，聯合再生卻違反契約，同年十二月逕行將全部持股授予「台灣和暄綠能」，套利二點六三億元。

黃國昌質疑，股權出售的金額高達四點二六億元，沒有提請董事會討論，國發基金派任的董事顯然失職；到了二○二二年三月，聯合再生與國發基金代表密會，未料密會後就不了了之。同年四月，國民黨立委翁重鈞在立法院質詢，指該案疑涉弊，事後為何噤聲？其中是誰在穿梭？

陳琬惠說，聯合再生後來找上民進黨立法院黨團總召柯建銘，喬出以偽裝的方式，表面上聯合再生持股六成，實際上因為認購的是特別股，真實持股不到百分之十二點五，明顯違反當初契約；面對如此臭不可聞的官商勾結，蔡總統、經濟部長王美花是否要出來跟社會講清楚？而蔡總統說不要看到綠色就抹黑綠電、該辦就辦，現在已經把證據清楚攤開，未來是否敢辦放水的王美花？

陳琬惠也問民進黨總統候選人賴清德，說要「消除任何光電蟑螂」、「對黑金與貪腐零容忍」，現在是否敢處理英系的綠電弊案？

賴清德競選總部發言人戴瑋姍回應表示，一直以來，賴清德態度非常明確，就是反黑金、反黑道、反貪腐，做錯就檢討改進，該辦就辦、該移送就移送、該離開就離開；奉勸藍白陣營，與其講那些沒有真憑實據的語言，不斷跳針抹黑，不如先面對自己黨內實實在在存在的黑道、黑金人物，比較實在。

經濟部：民代不該為選舉潑髒水

經濟部產業園區管理局表示，經濟部秉持著三原則把關，承辦公務同仁也謹守法規，在野民代不應為了選舉利益、話題聲量，對公務員潑髒水。

經濟部表示，去年四月由國民黨立委公開質詢檢舉，認為聯合再生能源工程公司取得經濟部承租彰濱崙尾東區土地後轉移股權，已有違反主導案場開發的評選承諾之虞後，經濟部即積極處理把關，首先已要求聯合再生必須依照評選承諾，確保該公司在案場施作時保持主導地位，記者會中播放的工業局前局長錄音檔，正可證明經濟部強力要求，後續聯合再生也已買回百分之六十股份；經濟部也要求聯合再生指派案場開發公司的總經理，相關資料經第三方會計師認證後，才同意這樣的改善作為。

經濟部強調，目前聯合再生公司案場已在今年十月廿二完工併網，但經濟部產業園區管理局將持續督促聯合再生依租約規定及承諾事項履約營運。

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