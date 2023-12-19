聯合報最新民調／侯康31%追平賴蕭 柯盈維持21%

距離總統大選不到一個月。本報最新總統選情調查發現，侯康配支持度攀升二個百分點，以三成一支持度和賴蕭配打成平手，柯盈配支持率維持二成一。

本報十一月底的調查，賴蕭配與侯康配當時分獲三成一及二成九選民支持，柯盈配則以二成一支持度殿後。

最新調查顯示，侯康配支持度攀升二個百分點，賴蕭配維持不變，藍綠雙方目前以三成一支持度戰成平手，柯盈配支持度沒有變化，仍是二成一，落後藍綠十個百分點：另一方面，觀望選民由十一月底的二成降至這次調查的一成七。

分析發現，侯康配較獲男性選民青睞，以三成三支持度領先賴蕭配的二成八及柯盈配的二成四，女性選民則較擁護賴蕭配，以三成四支持度超前侯康配的二成九及柯盈配的一成九。

柯盈較獲年輕選民青睞

從年齡來看，柯盈配仍較獲年輕選民青睞，四十歲以下選民中，柯盈配以四成三支持度領先賴蕭二成七及侯康一成七；四十至五十九歲選民中，侯康配略勝一籌，以三成八支持度超前賴蕭配八個百分點；至於六十歲以上選民中侯康配和賴蕭配不分軒輊，分獲三成六及三成七支持，柯盈配在六十歲以上年長選民支持度仍低於百分之五。

與十一月底調查結果相比，侯康配在年輕及中年選民小有斬獲，支持率微幅增加三至四個百分點，但六十歲以上選民的領先優勢不再。

總統大選選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

侯康在桃竹苗領先擴大

從地區來看，侯康配在北北基的支持率由三成四降為二成九，賴蕭配則有斬獲，北北基支持率上升七個百分點。不過，侯康配在桃竹苗地區支持度由二成九增加到四成二，領先賴蕭配幅度擴大，雲嘉南和高屏澎地區雖然仍是賴蕭配較獲青睞，但侯康配落後幅度明顯縮小。中彰投地區侯康配和賴蕭配持續膠著，支持度都在二成八左右。

從政黨傾向來看。侯康配與賴蕭配目前分獲八成三國民黨及八成六民進黨支持者力挺，民眾黨支持者則有八成五擁護柯盈配，三黨政黨凝聚力已不分軒輊；政黨中立選民中，二成五挺侯康，二成三擁柯盈，一成九青睞賴蕭。

賴蕭獲4成5選民看好

調查也發現，藍綠雙方雖旗鼓相當，但有四成五選民看好賴蕭配能贏得明年總統大選，比率高於侯康配的二成三及柯盈配的一成三，一成九覺得勝負難料。不過，與十一月底調查結果相比，看好賴蕭配勝選的比率減少四個百分點，認為侯康配或柯盈配有機會勝出的比率則各增加三個百分點。

此外，三成一選民非常希望明年大選能夠下架民進黨，一成七還算希望，合計有四成八選民期盼政黨輪替，較本報十一月上旬的調查增加五個百分點，不希望民進黨被下架的比率則由三成六降至三成四。

這次調查於十二月十三日至十七日晚間進行，成功訪問一千二百五十位成年民眾，另三百六十八人拒訪；在百分之九十五信心水準下，抽樣誤差在正負二點八個百分點以內。調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果依廿歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權，調查經費來自聯合報。

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