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賴清德老家有違建？ 新北：非優先拆除

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
賴清德老家違建爭議持續延燒。本報系資料照
賴清德老家違建爭議持續延燒。本報系資料照

賴清德老家是『既存違建』，不是不用拆，而是看政府什麼時候拆！近日賴清德老家的違建爭議引發藍、綠、白口水戰，藍白指控賴清德老家是既存違建，且建物並未繳納房屋相關稅款。但賴清德競辦回應說，賴清德相關稅賦都有繳交，且該處是因用地改變造成違建。對此，新北市政府回應說，賴清德老家是違建，在法律上是「既存違建」，該拆，但並非優先事項。

賴老家違建又不繳稅

由於民進黨總統參選人賴清德在新北萬里的老家遭爆是違建，國民黨立委王鴻薇與國民黨新北市立委參選人林國春5日指控說，新北市政府工務局已於12月1日函復，有關賴清德位於新北市萬里區老家，經查該建物無使用執照及建物登記等合法證明資料，確認建物係屬民國98年6月24日以前既存違章建築。

民眾黨不分區立委被提名人黃國昌7日也表示，賴清德老家非翻修，是2003至2004年完工的二層建物；其次、賴清德當時是立委，台北縣長是蘇貞昌；第三、賴清德未誠實申報該建物；第四、該建物從未繳納房屋稅長達20年，卻對外宣稱有繳。

賴稱只是整修老家

對此，賴辦發言人郭雅惠回應說，賴清德已經一再重申，從過去到現在，家人該繳的稅都有繳，只要政府核定應繳納的稅金也都會繳納。房屋稅部分，也是近日稅捐單位才開始通知辦理申報，該屋自民國47年至今歷經兩次門牌整編，過去家人在門牌分割前確實有繳稅，只要稅單來，都會繳納。

賴辦聲明指出，從原始戶籍資料看出，民國47年2月15日起，賴清德的祖父賴萬發，就住進當時的中福里5鄰柒戶（職業記載為煤礦工）。她說，這一排當年是合法存在的礦工工寮，後來門牌整編變成中福路85號，再分割為84及85號，歷經多次整編及分割，也因為年久失修，賴清德母親曾進行整修，該區多數礦工眷屬及後代都有類似情形。

賴老家非優先案件

不過，根據新北市政府公文內容，賴清德老家無使用執照及建物登記等合法證明資料，確認屬於既存違章建築，依據「新北市違章建築拆除優先次序表」，將依規定拍照建檔列管。新北市工務局長祝惠美澄清，違建拆除作業依規定有優先次序，與「不用拆」的定義並不相同。

祝惠美說明，違建的拆除作業依規定有優先次序，與「不用拆」的定義並不相同。新北市違建分為4個等級，分別為A優先拆除、B政策性案件、C特定性違建、D一般性案件；凡既存違建皆屬於一般性案件，除非影響公共安全、交通或環境衛生，才會列為優先拆除對象。

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