北港朝天宮儀式 黃承國比OK 尷尬收回

雲林北港朝天宮發起的寰宇媽祖文化國際交流協會昨舉行授旗交接儀式，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜先後到場祝賀；民進黨中常委、前國策顧問黃承國受聘該協會總顧問，與同台的朝天宮董事長蔡咏鍀、侯友宜同台同時「手比OK」，隨後可能覺得手勢像代表支持侯的三號，覺得不妥而尷尬地把手收回。

授旗交接儀式由蔡咏鍀主持，侯、柯兩人到場的時間錯開，王不見王。柯文哲參拜後轉往席開八十多桌的餐會現場與全國各宮廟主事者齊聚一堂，致詞並逐桌敬酒後離去，侯隨即抵達，由蔡咏鍀陪同參拜後轉往餐會會場，侯友宜坐上已離去的柯文哲位置上，同樣致詞逐桌敬酒。

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