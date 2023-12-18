聽新聞
test
0:00 / 0:00
北港朝天宮儀式 黃承國比OK 尷尬收回
雲林北港朝天宮發起的寰宇媽祖文化國際交流協會昨舉行授旗交接儀式，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜先後到場祝賀；民進黨中常委、前國策顧問黃承國受聘該協會總顧問，與同台的朝天宮董事長蔡咏鍀、侯友宜同台同時「手比OK」，隨後可能覺得手勢像代表支持侯的三號，覺得不妥而尷尬地把手收回。
授旗交接儀式由蔡咏鍀主持，侯、柯兩人到場的時間錯開，王不見王。柯文哲參拜後轉往席開八十多桌的餐會現場與全國各宮廟主事者齊聚一堂，致詞並逐桌敬酒後離去，侯隨即抵達，由蔡咏鍀陪同參拜後轉往餐會會場，侯友宜坐上已離去的柯文哲位置上，同樣致詞逐桌敬酒。
👉2024選戰最前線
▪ 賴蕭領先、侯康緊追 最新民調看這邊
▪ 名單整理包／選舉登記終了！區域立委、不分區名單一次看
▪ 2024總統副總統選舉 一圖看懂3組參選人資歷背景
▪ 2024全國不分區立委 16黨提名背景一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言