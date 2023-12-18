專家觀選／不管誰當選 都該讓醫護獲合理報酬

醫療資源不可能是無限的，如何在有限經費中讓台灣健保醫療體系永續發展？個人認為「分級醫療」與「醫藥分業」是最重要的政策，不管明年誰贏得大選，希望做好這兩大政策，並配合「使用者部分負擔」與「商保協同健保」，另讓檢驗檢查費用部分負擔盡快上路，才能減少不必要醫療行為。

大型醫院收治急重症患者，地區醫院、基層診所擔當家醫師角色，各司其職。醫療院所無須刻意衝高門診量，國人每年平均就醫次數為十四次，應減少不必要的醫療行為，醫療人員才能善用有限時間，成就醫療志業的價值。

最近政府將撥補給健保安全準備金二四○億元，部分預算用來補貼健保點值，這調配是政府對疫情中醫療人員的辛苦付出給予合理保障，是負責任政府的權宜措施。但就公衛前輩們設計的全民健保總額制度來看，此舉確實讓雇主擔心未來總額暴增，負擔加重。依法行政下，政策規畫如何讓醫界與雇主立場取得平衡點是藝術。

目前許多醫療手術、處置的給付都不合理，放手調整醫療點數，提高急診、困難手術與治療等支付標準，讓醫療人員獲得合理報酬，而不只靠使命感來做功德。醫療院所以專業獲取合理利潤，不再靠衝病人數多、藥物使用量賺取藥價差。

給予製藥業合理利潤，遠離糖果藥價窘境，才能提升台灣生技產業研發能力、要求藥物品質。醫藥分業迄今仍未能徹底落實，應善用藥師人力。健保藥品部分負擔今年已上路，民眾沒有反彈聲浪，迄今檢驗檢查部分負擔未實施，應務實面對人性面來減少不必要醫療行為，節省的費用可加速新藥、新技術、新醫療引進台灣的時程。

產壽險公司在商言商，但應針對健保給付不足給予客戶保障。健保善盡政府責任，商保給予客戶實質保障，這才是台灣提供高品質健康照護的解決方案。

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