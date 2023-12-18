聽新聞
test
0:00 / 0:00

專家觀選／不管誰當選 都該讓醫護獲合理報酬

聯合報／ 口述／健保署前署長李伯璋、整理／記者李樹人
健保署前署長李伯璋。本報資料照片。記者蘇健忠／攝影
健保署前署長李伯璋。本報資料照片。記者蘇健忠／攝影

醫療資源不可能是無限的，如何在有限經費中讓台灣健保醫療體系永續發展？個人認為「分級醫療」與「醫藥分業」是最重要的政策，不管明年誰贏得大選，希望做好這兩大政策，並配合「使用者部分負擔」與「商保協同健保」，另讓檢驗檢查費用部分負擔盡快上路，才能減少不必要醫療行為。

大型醫院收治急重症患者，地區醫院、基層診所擔當家醫師角色，各司其職。醫療院所無須刻意衝高門診量，國人每年平均就醫次數為十四次，應減少不必要的醫療行為，醫療人員才能善用有限時間，成就醫療志業的價值。

最近政府將撥補給健保安全準備金二四○億元，部分預算用來補貼健保點值，這調配是政府對疫情中醫療人員的辛苦付出給予合理保障，是負責任政府的權宜措施。但就公衛前輩們設計的全民健保總額制度來看，此舉確實讓雇主擔心未來總額暴增，負擔加重。依法行政下，政策規畫如何讓醫界與雇主立場取得平衡點是藝術。

目前許多醫療手術、處置的給付都不合理，放手調整醫療點數，提高急診、困難手術與治療等支付標準，讓醫療人員獲得合理報酬，而不只靠使命感來做功德。醫療院所以專業獲取合理利潤，不再靠衝病人數多、藥物使用量賺取藥價差。

給予製藥業合理利潤，遠離糖果藥價窘境，才能提升台灣生技產業研發能力、要求藥物品質。醫藥分業迄今仍未能徹底落實，應善用藥師人力。健保藥品部分負擔今年已上路，民眾沒有反彈聲浪，迄今檢驗檢查部分負擔未實施，應務實面對人性面來減少不必要醫療行為，節省的費用可加速新藥、新技術、新醫療引進台灣的時程。

產壽險公司在商言商，但應針對健保給付不足給予客戶保障。健保善盡政府責任，商保給予客戶實質保障，這才是台灣提供高品質健康照護的解決方案。

2024選舉 2024總統選舉 李伯璋 選民論戰

延伸閱讀

影／光田醫院110年周年慶 員工熱舞「科目三」慶祝

嗆國民黨憑什麼喊下架民進黨？陳時中：我們做得比較好

健保太會議價 石崇良：東南亞病人也來台尋求CAR-T治療

向醫護致敬！金廈海運邀金醫團隊遊藍色公路賞夕陽美景

相關新聞

再談萬里老家 賴清德：過去被政府遺忘卻被反指特權

民進黨總統候選人賴清德再談萬里老家，他表示，他的態度是坦然面對，依法該怎麼辦就怎麼辦，「不必給予我們特殊待遇，但也不要特...

專家觀選／不管誰當選 都該讓醫護獲合理報酬

醫療資源不可能是無限的，如何在有限經費中讓台灣健保醫療體系永續發展？個人認為「分級醫療」與「醫藥分業」是最重要的政策，不...

賴清德苗栗造勢 批對手黑金問題雙標

民進黨總統候選人賴清德今晚在苗栗縣通霄鎮成立「信賴台灣苗栗後援總會」，承諾如果當選總統，絕對支持檢調嚴格查辦黑金、貪瀆，...

賴清德：把2300萬生命放心上 我當總統戰爭風險最低

2024總統大選，在野陣營打「戰爭牌」。民進黨總統候選人賴清德今天說，這些都是中國大外宣，他當總統，兩岸發生戰爭的風險最...

交通記點制引發民怨 賴清德：重複處罰該檢討就檢討

最近交通部推動違規記點制引發民怨，由於違規停車檢舉氾濫，且記滿12點就被吊扣駕照，兩個月不能開車，造成計程車司機大反彈。...

趙少康批黃曙光向外媒告狀 坦蕩接受調查就好

前參謀總長黃曙光向「日經亞洲」稱，國家安全不可被當作選舉籌碼。國民黨副總統候選人趙少康今晚受訪表示，黃曙光跟外媒告狀也無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。