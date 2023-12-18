綠反批 別為選舉利益幫中共說話

台北市有四十一名里長赴陸旅遊遭北檢約談，針對國民黨立法院黨團質疑民進黨政府假中國介選之名，行司法介選之實，民進黨立委王定宇表示，國民黨不譴責中共介入台灣大選，反而還指責台灣的司法，難道是要幫助中國共產黨，排除台灣的司法權？為了享受一時的選舉利益，甘願回過頭替中共做馬前卒？

民進黨立委許智傑受訪時則說，大多數的里長，的確只是單純出去玩，只有中共和少數被邀約的對象別有用心，國民黨應該了解中國的介選，而不是睜眼說瞎話地抹黑民進黨；對抗中共介選應不分藍綠。

商品推薦