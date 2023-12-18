趙少康：相信赴陸旅遊里長

台北市有四十一位里長在今年六月至十二月間赴中國大陸旅遊，遭台北地檢署以疑涉「反滲透法」搜索並約談到案。國民黨副總統候選人趙少康昨表示，他對案情不是那麼清楚，但就算對方有人接觸里長，怎麼可能吃一頓飯，說要支持誰，里長就真的這麼聽話支持？應該要相信里長，相信台灣民主制度。

趙少康指出，檢警調稱里長涉反滲透法第四條，可能違反總統選舉罷免法第四十三條，或公職人員選罷法第四十五條，他把法規翻過來翻過去，就是看不出有違法；里長是民選基層幹部，應該要相信里長，相信台灣民主制度。

國民黨團副書記長李德維表示，民進黨政府不辦詐騙，大辦去中國大陸旅遊交流的里長，還查扣手機，這是赤裸裸血淋淋的司法介入選舉。

國民黨團副書記長王鴻薇說，里長去城市交流，民進黨卻動用國家機器，以反滲透法偵辦里長，假中國大陸介選之名，行司法介選之實；台灣詐騙猖獗，基層檢察官每月新收詐騙案超過一百件，這麼多的詐騙案，民進黨政府不用心辦，還要求檢察官為政治服務、大辦里長。

國民黨立委賴士葆表示，檢調偵訊時，還問里長是否有表達要支持國民黨候選人，令里長啼笑皆非；更誇張的是，檢調還出示里長在大陸活動吃飯的照片，台灣變成毫無隱私的國家、警察國家，還有里長手機遭檢方扣押一個月，須等到選後才歸還，等於是截斷國民黨里長幫國民黨候選人拉票輔選的管道。

國民黨立委候選人張斯綱說，反滲透法明定要有滲透作為，加上不法行為，才能成為處罰對象；街頭巷尾現在都議論，民進黨立委趙天麟去大陸時，每一餐飯都是自己出錢？且跟大陸籍女子交往十年，難道都沒有違反反滲透法疑慮？

國民黨立委候選人游淑慧指出，政府監控社群和粉專，政風單位監控敵對陣營選情，檢調直接恫嚇約談基層里長，現在中華民國是不是由東廠、西廠和錦衣衛治國？國民黨台北市議員將組成義務律師團，協助遭檢調約談、偵訊的里長法律服務。

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