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影／出席寰宇媽祖協會會長交接 柯文哲同桌好友黃承國

攝影中心／ 記者黃仲裕／雲林即時報導
寰宇媽祖文化國際交流協會下午舉行值年會長交接典禮，民眾黨總統候選人柯文哲（右）及雲林北港朝天宮董事長蔡咏鍀（中）頒發總顧問聘書給黃承國（左）。記者黃仲裕／攝影
寰宇媽祖文化國際交流協會下午舉行值年會長交接典禮，民眾黨總統候選人柯文哲（右）及雲林北港朝天宮董事長蔡咏鍀（中）頒發總顧問聘書給黃承國（左）。記者黃仲裕／攝影

民眾黨總統候選人柯文哲中午前往北港朝天宮參香，下午出席寰宇媽祖文化國際交流協會值年會長交接典禮，並與雲林北港朝天宮董事長蔡咏鍀共同頒發總顧問聘書給政治圈好友黃承國

柯文哲在致詞時表示，蔡咏鍀發揚媽祖信仰，也做了很多文化保存工作，促進社會和諧，讓媽祖遶境成為台灣最重要的特別，他每次在參與的過程，都感受到人民的善良。

民眾黨總統候選人柯文哲（後右三）與雲林北港朝天宮董事長蔡咏鍀（後右四），參加寰宇媽祖文化國際交流協會值年會長交接典禮，好友黃承國在台下聆聽（前左二）。記者黃仲裕／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲（後右三）與雲林北港朝天宮董事長蔡咏鍀（後右四），參加寰宇媽祖文化國際交流協會值年會長交接典禮，好友黃承國在台下聆聽（前左二）。記者黃仲裕／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲前往雲林北港朝天宮參香。記者黃仲裕／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲前往雲林北港朝天宮參香。記者黃仲裕／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲（右）在雲林縣議員陳乙辰（中）以及總顧問黃承國（左）的陪同下，參加寰宇媽祖文化國際交流協會值年會長交接典禮，三人同桌餐敘。記者黃仲裕／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲（右）在雲林縣議員陳乙辰（中）以及總顧問黃承國（左）的陪同下，參加寰宇媽祖文化國際交流協會值年會長交接典禮，三人同桌餐敘。記者黃仲裕／攝影

2024選舉 2024總統選舉 黃承國 柯文哲 北港朝天宮

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