總統、立委一起選比較好？ 游盈隆曝4大弊病：這惡果將被強化

明年（2024）1月13日為總統副總統及立委選舉之日，對此台灣民意基金會董事長游盈隆於臉書指出，總統與立委選舉合併舉行的4大缺失和弊病，並認為此選舉模式將強化「贏者全拿，雞犬升天」惡果。

游盈隆表示，台灣第一次總統與立委合併選舉是在2012年，這次是第4次實踐此方式。他透露，大約在15年前，台灣政壇忽然高唱「選舉太多，應減少選舉次數，進行整併」的歪風，而當時正逢藍綠惡鬥最激烈的年代，各領導階層深具同感，於是台灣大小選舉開始進行整併，最終演變成今日的樣子，直言「錯誤的決策比貪污更可怕」。

對此，游盈隆提出合併選舉的「4大缺失和弊病」，建議民眾應靜下來好好思考。首先「總統與立委一起選，必然造成立委選情被總統選情淹沒」，他形容總統候選人像母雞，而立委候選人如小雞，當選民眼中只有正副總統候選人，小雞們便會一天到晚盼望著母雞來選區造勢，一心渴望藉母雞的勢當選，失去尊嚴和自主性。

第二，民主政治是民意政治，也是責任政黨政治，各政黨和候選人有責任向選民提出明確且完整的政見。不過游盈隆認為，當舉辦合併選舉時，立委候選人的訴求往往會跟著總統候選人走，或降低到市議員層次，鮮少出現全國性的政見訴求，「如果遇到素質較差的總統候選人，沒有適當且完整的政見訴求，那民主政治品質就更糟糕了」，他也提醒民眾可依標準檢視選區的立委候選人。

游盈隆接著說明第三項弊病「擴大贏者全拿的政治效應」，他表示台灣2012、2016及2020年三次總統、立委一起選，結果就是同一黨三次「完全執政」。游盈隆稱，從2008到2020年，藍綠先後完全執政，但選民的感受都不好，該經驗即顯示出合併選舉會強化「贏者全拿，雞犬升天」的惡果，「2024會是例外嗎？大家都在看」。

最後游盈隆強調，總統、立委一起選，會嚴重傷害權力分立與制衡的憲政體制。「選舉靠母雞當選的小雞，一旦當選進入國會，敢去制衡母雞嗎？」他指出，藍綠完全執政的八年充斥著「大總統、小立委」的畸形現象，忍不住質疑「台灣還存在健全的民主憲政體制嗎？」

雖然有民眾認為，美國也是總統與國會議員一起選，卻沒有類似問題，但游盈隆解釋，美國是聯邦制，總統任期4年、眾議員任期2年、參議員任期6年，所以美國聯邦眾議院不是都跟總統一起選，只是每隔兩年會剛好遇到而已，而法國總統與國會議員是分開選，就連菲律賓與韓國也是。他強調「民主不是只有選舉，也要考慮整體憲政體制的運作是否健全」，2024年總統與立委選後，全社會應好好檢討現行總統與立委合併選舉的得失及弊病。

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