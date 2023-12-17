專家觀選／盧虎生：農業政見 要看執行力

各政黨提的農業政見綱要大同小異，都是正在發展中的社會問題，以及解決農民、農地、農村、整體農產業競爭力的策略；或許，用ChatGPT也可寫出不錯的政見，但差別在於「執行理念的堅持」與「有效的執行力」。

台灣農業問題的急迫性，在於氣候變遷下造成的產銷失衡，影響了國民不安、物價不穩定，因此需更積極整體性的投入資源及新世代科技，包括數位、ＡＩ、低碳思維。此外，提升農畜漁產銷鏈韌性，雖已進行多年，但仍有相當大的改善空間。

我國的農業，仍需勇於檢討目前缺口，把全球性的挑戰轉化成台灣農業全面提升的契機。包括國土規畫適種適養區域空間重畫、全產銷鏈與冷鏈設備設施現代化、低碳化、甚至於次世代、跨越世化的韌性高效精準產銷鏈，也都要一併提升產業整體國際競爭力、外銷力。

實行多年的產銷專業區，過去投入大量資源輔導，不過隨著氣候變遷，適栽適養區域會移動，例如溫帶果樹，茶葉往山坡地、高緯度移動等，若沒有適當調整，未來會投入更多資源輔導，因此未來適栽區域在哪裡，要整體規畫、引導農民到這區域去。

另外，農業缺工也是嚴重問題，移工僅是治標，建議積極提升產銷一貫全自動化、無人化、甚至直接推動進入無人化世代，才能迎頭趕上，台灣的數位與生物科技具此優勢及潛能。

農業預算必須深度檢討、重新配置，預算代表政府的理念以及推動方向，現階段收購、補貼、救助、抽離（從市場直接用市價買掉產品）等扭曲現象受質疑，預算配置需合理，避免喊價式、一次式、愛之適以誤之的干預。

（台灣大學生物資源暨農學院前院長盧虎生口述，記者彭宣雅整理）

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