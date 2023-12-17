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選戰筆記／別放大外部因素 干擾台灣大選

聯合報／ 記者程平
不論大陸還是美國近日都跳出來喊話，呼籲對方不要介入影響台灣的選舉。 圖為漢光演習模擬醫護救傷。圖／軍聞社提供
不論大陸還是美國近日都跳出來喊話，呼籲對方不要介入影響台灣的選舉。 圖為漢光演習模擬醫護救傷。圖／軍聞社提供

總統大選結果下個月就將揭曉，台灣新的領導人勢必會牽動美中台三邊關係及台海穩定。不論大陸還是美國近日都跳出來喊話，呼籲對方不要介入影響台灣的選舉；不過，就在選戰最後關頭，先是大陸認定台灣貿易壁壘，緊接著美方也批准約三億美元的對台軍售，雙方都說不要介選，卻都不斷做出影響選舉的舉動。

台灣國際處境艱難，更要面對大陸持續不斷的威脅，因此不論是在外交或是國防問題上，美國可謂是台灣在爭取國際空間及和平安全上的最大支持。美國雖然是台灣最重要的盟友，卻也因此對台灣予取予求，不論是美中對抗下的被迫選邊站，或是在經貿上進口萊豬、客機，以協助美國國內產業的發展，就連「護國神山」台積電，也有被美國「移山」的疑慮。

另一方面，中國大陸對台灣的打壓、恫嚇不言可喻，但就算蔡政府上台後極力擺脫台灣對大陸貿易的依存度，光是從去年來看，台灣整體貿易順差是五一九億美元，對大陸的順差卻高達一五六五億美元，台灣如果沒有對陸順差，蔡政府還有什麼可說嘴的經貿成果？也因為這其中包含不少帶有統戰性質的對台優惠，所以一旦兩岸關係惡化，台灣經濟勢必受到影響。

台灣夾在美中兩大強權之間，任一方一個動作，勢必對台灣的政經局勢造成影響，更別說在選前敏感時刻。雖然外界早就預期大陸會認定台灣貿易壁壘成立，即使比預估時間提早搬上檯面，還是成為大選交鋒話題；美方不算高的三億美元軍售，且是拜登政府今年以來第五筆，多少仍會反映在選民的選舉情緒上，對投票行為造成影響。

諷刺的是，美中在台灣大選年動作不斷，卻又各自提醒對方不要介選。兩大之間難為小，台灣更需要的是自強，而非仰人鼻息，尤其台灣的民主選舉，各陣營更不應該為求選舉利益刻意放大外部因素。而美中雙方若真心為台灣好，應尊重台灣民主意志，相互間更應與台灣建立起健康的溝通機制，用對話取代喊話，才有助台海和平穩定發展。

2024選舉 2024總統選舉 台海 軍售

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