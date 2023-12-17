侯搶青年票 推弱勢學貸免利息

大選藍綠持續拉鋸，繼提出補助私立大專校院學雜費、青年購屋免頭期款政見後，國民黨總統候選人侯友宜昨再端政見牛肉搶攻青年選票，承諾協助青貧弱勢學貸免利息，增加經濟自主彈性，減緩還款壓力，避免落入貧窮風險，無論在學生或畢業開始還款，利息皆由政府補助，並放寬學貸申請資格，現行家庭年收入一百廿萬以下，放寬至一百五十萬以下即可申請。

侯友宜表示，目前大學以上申請學貸人數約七十五萬人，且私大申貸人數是公立近三倍，每人從廿萬到六十萬不等，每月還款本金加利息就要兩千二百到六千元以上，平均還款期限少則八年，多則十四年以上，而根據勞動部統計，高達二成四新鮮人只領取最低基本工資，扣除房租、水電等必要支出，加上高物價、高房價，若再加上學貸，成為年輕人不可承受之重。

侯友宜表示，現行學貸資格，是在二○○七年修訂，現行物價今非昔比，「學貸線」必須調整。他若當選，上任一年內也將建立學貸防弊與呆帳處理機制，視財政狀況，滾動檢討申請資格及還款期限，一方面接住更多需要的學生、適度調整還款期限，一方面也要杜絕套利行為，讓學貸制度，真正幫助到需要幫助的年輕人。

針對侯友宜頻頻端出政見牛肉搶攻青年票，民進黨南部輔選幹部表示，民進黨總統候選人賴清德在南部組織票問題不大，該動員出的力量都有上軌道，能否開出大勝票數，達到「南票北補」，大量北漂族有沒有返鄉投票，會是一大重點。

不過，民進黨南部輔選幹部表示，投票日當天的高鐵票已開賣，上網滑滑就可知票還有剩，未出現搶票返鄉投票風潮，是一項警訊。

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