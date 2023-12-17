聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯搶青年票 推弱勢學貸免利息

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇／台北報導
國民黨總統候選人侯友宜昨提出「學貸免利息，青年侯康顧」，無論在學生或畢業開始還學貸，利息皆由政府補助，全面減輕在學及畢業後的負擔，協助時代下的青貧弱勢，並會建立防弊與呆帳處理機制，讓學貸制度真正幫助到需要的年輕人。記者劉學聖／攝影
國民黨總統候選人侯友宜昨提出「學貸免利息，青年侯康顧」，無論在學生或畢業開始還學貸，利息皆由政府補助，全面減輕在學及畢業後的負擔，協助時代下的青貧弱勢，並會建立防弊與呆帳處理機制，讓學貸制度真正幫助到需要的年輕人。記者劉學聖／攝影

大選藍綠持續拉鋸，繼提出補助私立大專校院學雜費、青年購屋免頭期款政見後，國民黨總統候選人侯友宜昨再端政見牛肉搶攻青年選票，承諾協助青貧弱勢學貸免利息，增加經濟自主彈性，減緩還款壓力，避免落入貧窮風險，無論在學生或畢業開始還款，利息皆由政府補助，並放寬學貸申請資格，現行家庭年收入一百廿萬以下，放寬至一百五十萬以下即可申請。

侯友宜表示，目前大學以上申請學貸人數約七十五萬人，且私大申貸人數是公立近三倍，每人從廿萬到六十萬不等，每月還款本金加利息就要兩千二百到六千元以上，平均還款期限少則八年，多則十四年以上，而根據勞動部統計，高達二成四新鮮人只領取最低基本工資，扣除房租、水電等必要支出，加上高物價、高房價，若再加上學貸，成為年輕人不可承受之重。

侯友宜表示，現行學貸資格，是在二○○七年修訂，現行物價今非昔比，「學貸線」必須調整。他若當選，上任一年內也將建立學貸防弊與呆帳處理機制，視財政狀況，滾動檢討申請資格及還款期限，一方面接住更多需要的學生、適度調整還款期限，一方面也要杜絕套利行為，讓學貸制度，真正幫助到需要幫助的年輕人。

針對侯友宜頻頻端出政見牛肉搶攻青年票，民進黨南部輔選幹部表示，民進黨總統候選人賴清德在南部組織票問題不大，該動員出的力量都有上軌道，能否開出大勝票數，達到「南票北補」，大量北漂族有沒有返鄉投票，會是一大重點。

不過，民進黨南部輔選幹部表示，投票日當天的高鐵票已開賣，上網滑滑就可知票還有剩，未出現搶票返鄉投票風潮，是一項警訊。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 學貸 青年 基本工資

延伸閱讀

首回本命區板橋！侯友宜市場掃街人氣超高 支持者擠爆現場

侯康配勝選關鍵？學者建議和「他」組連線：有拓票年輕族群能力

觀察5家機構民調數據 日學者小笠原欣幸揭候選人支持率「1神奇巧合」

談貿易壁壘侯友宜要綠營嚴肅看待 賴清德：夏立言赴陸有無裡應外合

相關新聞

侯友宜：ECFA若斷 對台經濟傷害大

中國大陸認定台灣貿易壁壘成立，牽動大選，藍綠昨隔空交鋒。國民黨總統候選人侯友宜質疑，民進黨當年說兩岸經濟合作架構協議（Ｅ...

選戰衝刺期 抗中、和中大戰又起

總統大選決戰倒數，藍綠兩岸外交主張交鋒，「抗中」與「和中」成選戰主軸之一，民進黨候選人賴清德狂打「抗中牌」，造勢站台高喊...

選戰筆記／別放大外部因素 干擾台灣大選

總統大選結果下個月就將揭曉，台灣新的領導人勢必會牽動美中台三邊關係及台海穩定。不論大陸還是美國近日都跳出來喊話，呼籲對方...

新聞眼／藍白聚焦反貪腐 賴清德腹背受敵

總統大選激戰，藍白接力猛攻民進黨總統候選人賴清德台南大本營，矛頭對準民進黨派系新潮流及相關弊案，喚醒民眾對貪腐的不滿，選...

侯友宜雙北固票 合體小雞掃街造勢

國民黨總統候選人侯友宜連日深入南台灣衝票，昨回防北台灣陪同國民黨台北市立委候選人造勢，再趕赴新北掃街固樁，針對民進黨批評...

柯文哲攻台南 猛批賴雙標

民眾黨總統候選人柯文哲昨挺進南台灣，上午先到高雄造勢，下午直搗民進黨總統候選人賴清德的本命區台南，面對萬人擠爆台南造勢會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。