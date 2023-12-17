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侯友宜雙北固票 合體小雞掃街造勢

聯合報／ 記者屈彥辰程平張曼蘋葉德正／連線報導
國民黨總統候選人侯友宜（左四）昨天為台北市立委候選人羅智強（右四）等立委候選人站台，呼籲支持者為侯康配多拉票。記者潘俊宏／攝影
國民黨總統候選人侯友宜（左四）昨天為台北市立委候選人羅智強（右四）等立委候選人站台，呼籲支持者為侯康配多拉票。記者潘俊宏／攝影

國民黨總統候選人侯友宜連日深入南台灣衝票，昨回防北台灣陪同國民黨台北市立委候選人造勢，再趕赴新北掃街固樁，針對民進黨批評侯口口聲聲說辦黑金卻只是作秀，侯表示，他這輩子懲奸除惡，對違法亂紀的事情從未手軟過，經過很多時間的考驗，呼籲民進黨不要到選舉，抹紅不夠又要來抹黑，招數有夠多，台灣人眼睛雪亮，他對壞事絕不放過。

新北競總主委蔣根煌表示，競辦對侯友宜最後衝刺已有規畫，新北為侯的本命區，能拚當然要盡量拚，除昨天回防，接下來十二月十九日的全國體育會也將在新北大型造勢，陸續與立委候選人掃街，展現母雞氣勢，全力鞏固票倉。

侯友宜昨陪北市立委候選人王鴻薇等人在南京公寓市場掃街，再為立委候選人羅智強站台，稱羅與他一樣，熱愛中華民國。侯更分享他去南部掃街時，感受到民眾的熱情，「哪有分什麼你是藍、你是綠，他們就愛中華民國！」

短暫回防北台灣後，侯將繼續衝刺南台灣選票，預計再深入民進黨總統候選人賴清德台南大本營。上屆總統大選時，爭取連任的蔡英文總統在台南拿下約七十八萬票，遠超過當時的國民黨總統候選人韓國瑜，韓僅得約卅三萬票。但去年九合一大選藍綠差距拉近，台南市長黃偉哲僅以約四十三萬票小勝對手謝龍介，雙方差距約四萬五千票，得票率只差五個百分點。

侯競辦組織副召集人謝龍介表示，侯友宜和南部鄉親互動有共同語言，透過勤走多接觸，要找回去年市長選舉時選民的感動，喚起六成民意下架民進黨的決心，雖然很難讓藍綠得票縮小到去年差距，但以藍綠得票差距縮小到十個百分點以內為努力目標。

侯陣營昨針對賴本命區台南市貪腐爭議再發動攻擊，侯競辦發言人王敏旭表示，台南學甲八八槍擊案震驚全國，台南地檢署今年四月起訴學甲慈濟宮董事長王文宗等八人，賴清德對王文宗非常尊敬，親暱稱王為「文宗兄」，賴還擔任王父喪禮的點主官，有影片為證，難道賴選擇性失憶，自己跟王文宗非常熟識的關係嗎？

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 國民黨

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