蔡英文：我花很多錢！但我有本錢 藍委：債留近7兆

蔡英文總統昨到台中輔選，橫掃屯區、海線，連拜四所宮廟，還回到二○一五年曾入籍的豐原「娘家」，與鄉親聚會拉抬選情。蔡總統說，在野黨說她大撒幣，「我花很多錢是事實，但我有本錢，我沒有債留子孫」，她細數已還債八千億元，她是史上收入最多、也還債最多的總統，明年還要再還一千多億。

蔡總統強調，二○一七年推動前瞻基礎建設時，在野黨全力杯葛，立法院廿四小時不斷電投票，國會過半通過預算，台灣的基礎建設才能提升，台灣全體競爭力是全世界第六名，如果沒有國會多數，無法通過前瞻預算，基礎建設就會停留在二○一六年。

蔡總統表示，剛上任時ＧＤＰ十七點五兆元，今年達廿三兆，二○一五年稅收二點一兆，去年三點二兆，明年會更高；長照預算從五十億元成長到今年六百億元，明年編列八百多億元，零到六歲幼兒預算明年編列一千二百億元，政府照顧長幼，讓年輕人減輕負擔拚未來。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，蔡總統對民眾話只講一半，民進黨政府現債務實績數都說是約五兆八，但那是只看決算結果，事實上二○二四年到二○二六年都有編列特別預算，若把特別預算算入，加上原有債務總共會將近七兆，不僅債留子孫、還債留下任政府，除非民進黨現在不要這些預算，但說要撤掉預算，他們也不會願意。

曾銘宗也指出，民進黨除將特別預算常態化，過去花錢也沒花在刀口上，例如疫後振興特別預算以及防疫特別預算等都是數千億元，但經濟及低薪狀況不見改善，疫情時期疫苗、快篩以及口罩都缺，顯示政府花錢並沒有達到預期效益。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠批評，錢一看就是有亂花，台灣五缺至今都未解決，多數人民生活在低薪、通膨、高房價壓力下苦不堪言；蔡政府把大撒幣當政績，後續卻擺爛，單次性的補貼政策無法有效解決問題，執政怠於推動勞保改革，打詐不力、少子化危機提不出有效方案、資安事件頻傳等，種種情況叫做「照顧人民、投資未來」？

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