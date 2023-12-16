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張榮味首度表態 全力支持侯友宜

聯合報／ 記者陳雅玲蔡維斌／雲林報導
國民黨總統候選人侯友宜（右二）昨在前雲林縣長張榮味（右）的陪同下，前往斗南順安宮參拜。記者黃仲裕／攝影
國民黨總統候選人侯友宜（右二）昨在前雲林縣長張榮味（右）的陪同下，前往斗南順安宮參拜。記者黃仲裕／攝影

國民黨總統候選人侯友宜昨天南下雲林掃街拜票，過去公開挺鴻海創辦人郭台銘的雲林縣前縣長張榮味，昨也現身力挺侯友宜，此舉象徵藍營在雲林已成功整合，也拉高藍軍士氣。張榮味並表示，會以誠懇的心請郭董來挺侯，「郭的臨門一腳，相信對侯有相當大的幫助」。

侯友宜昨天陪同立委候選人丁學忠、邱良閱掃街拜票，侯批民進黨賴清德高舉台獨萬歲，是務實的台獨工作者，要選舉才高喊中華民國，就像先前說非核家園，選舉到了就說核電要備援，變來變去、騙來騙去，都在騙台灣人民的選票，人民要看清楚民進黨的選舉招數，大家不要再被騙了。

民眾黨總統候選人柯文哲曾表示郭台銘會挺會贏的人，媒體昨詢問侯是否有信心獲得郭台銘的力挺？侯僅表示，希望團結所有盼望政黨輪替的朋友及力量，他這段時間全台跑，看到國民黨立委選情愈來愈熱絡，支持者愈來愈踴躍，大家都很有信心，國民黨背負著人民期待政黨輪替的力量，相信國民黨立委席次一定能過半。

侯友宜車隊下午前往斗南鎮拜票，張榮味在車隊尚未抵達順安宮前就已在廟前等候，待侯車隊抵達，張榮味驅前握手迎接，當一行人在廟埕廣場合照時，原本侯友宜與張榮味中間隔著張麗善，隨後在媒體要求下，張榮味與張麗善換位子站到侯旁邊。

張榮味表示，現在大家對侯友宜印象都很好，侯是很適合擔任總統的人選，甚至提出的政績符合人民期待，看到每個地方都已動起來支持侯友宜，他會全力支持。

至今郭台銘尚未表態支持哪位總統候選人，媒體詢問張榮味是否會邀請郭董挺侯，張回應還沒跟郭提起，因郭台銘現在出國，這些事等郭台銘回國後自己回答。至於是否居間牽線？張榮味說，他會用很誠懇的心請郭董來挺侯友宜，因郭台銘是一個很重要的角色，郭的臨門一腳，相信對侯有相當大的幫助。

侯友宜對張榮味相挺也表達謝意，侯說，剩下最後一哩路，大家一定要一步步往前走，集中選票打贏最後勝利。針對外界質疑侯沒有主見，會被副總統候選人趙少康拖著走，張榮味說，實際上侯友宜本身是有主張的人，他覺得侯相當有勇氣，縱使過程忍辱負重，是要完成大局的人。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 張榮味 郭台銘 張麗善 國民黨

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