賴勤跑客家區搶票 拚破蔡紀錄

民進黨總統候選人賴清德昨天鎖定搶攻客家票，除了賴本人前往客家區，競總也公布客家競選歌曲「Hakka Vug ha 四海大平安」，晚上副手搭擋蕭美琴也出席「聽Hakka，挺台灣」信賴台灣客家之夜活動。民進黨人士表示，蔡英文總統過去八年經營客家票有成，四年前總統大選在竹苗地區僅以些微差距落敗，這次大選將力拚在蔡總統基礎上，進一步尋求突破。

二○二○總統大選結果，在傳統客家區新竹縣，蔡英文以十五點二萬票，輸給國民黨候選人韓國瑜的十五點四萬票；苗栗縣則是十四點七萬票，不敵韓的十六點四萬票，但差距不大，傳統藍營鐵票倉已出現鬆動。

民進黨人士表示，內參民調顯示，賴清德的客家票狀況不差，這次選戰在總統票方面，將鞏固蔡英文在客家區所打下的基礎，力拚再拓展票源；但立委部分就沒那麼樂觀，主要還是地方組織經營差距太懸殊，多個客家鄉鎮幾乎都有黨籍黨公職稀缺問題，再加上客家票是講究宗族、團體性相當高的族群，要打入並不容易，現階段以比上次得票更增加為目標。

民進黨人士表示，賴清德積極爭取客家票，有許多明顯訊號，賴宣布參選總統後的第一個行程，就是跑客家活動；端午節也選定到客家區包客家粽的影片當宣傳片。最重要的是，賴清德有體認到客家族群相當注重語言，有下工夫學客家話，四縣腔、海陸腔，賴都有練習到能發表演說的程度，足見拓展客家票決心。

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