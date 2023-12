政大學生問COP28風波 吳欣盈：I can tell you what I see

民眾黨副總統候選人吳欣盈昨天在立法院衛環委員會指參加COP28遇台灣外交困境,外交部指她出訪太高調才會被打壓,吳欣盈今晚受訪稱不予置評。面對學生提問,她說自己是現實主義者,「I can tell you what I see.(我可以告訴你我看到的)」。

吳欣盈指出,台灣現在邦交國剩十三個,在全世界地面積占比非常微小,她是現實主義者,力推主權基金最重要的意義就是推動二軌外交,並解釋二軌外交包括學術、財經、藝術交流等,她相信台灣在很多領域還是可以跟國外連結。

吳欣盈認為,要讓國外看見台灣不是重點,而是看到台灣如何和國際連結,例如在淨零碳排等領域,因為做的傑出而讓人家看到台灣,這樣才有意義。她這次去COP28本來很期待在綠色金融上能和世界各國有更多交流,卻遺憾受限於外交困境,無法進入藍區主會場。

吳欣盈回應學生問題時指出,經濟要回歸市場,像英國就做的很好,長期來講,她覺得央行是高房價的禍首,故意把利潤、利率放得很低,讓人民借錢容易。央行認為降低利率,出口商品才有競爭力,卻讓民眾出現借錢炒房等不健康的現象。

有學生問吳欣盈怎麼看政府和財團利益輸送的問題,吳欣盈回應,她覺得公開透明的治理很重要,可以杜絕很多弊案。趨勢會一直變化,高學歷不一定就保證有好工作,但年輕人應具備對事情的堅持、永不放棄的精神,和找辦法解決問題的態度。

民眾黨副總統候選人吳欣盈晚上應政大學生會邀請,出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」,開場時用線上遊戲的方式與學生互動。記者黃義書/攝影

