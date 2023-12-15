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政大學生問COP28風波 吳欣盈：I can tell you what I see

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨副總統候選人吳欣盈（前中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」，演講前與學生合影。記者黃義書／攝影
民眾黨副總統候選人吳欣盈（前中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」，演講前與學生合影。記者黃義書／攝影

民眾黨副總統候選人吳欣盈昨天在立法院衛環委員會指參加COP28遇台灣外交困境，外交部指她出訪太高調才會被打壓，吳欣盈今晚受訪稱不予置評。面對學生提問，她說自己是現實主義者，「I can tell you what I see.（我可以告訴你我看到的）」。

吳欣盈指出，台灣現在邦交國剩十三個，在全世界地面積占比非常微小，她是現實主義者，力推主權基金最重要的意義就是推動二軌外交，並解釋二軌外交包括學術、財經、藝術交流等，她相信台灣在很多領域還是可以跟國外連結。

吳欣盈認為，要讓國外看見台灣不是重點，而是看到台灣如何和國際連結，例如在淨零碳排等領域，因為做的傑出而讓人家看到台灣，這樣才有意義。她這次去COP28本來很期待在綠色金融上能和世界各國有更多交流，卻遺憾受限於外交困境，無法進入藍區主會場。

吳欣盈回應學生問題時指出，經濟要回歸市場，像英國就做的很好，長期來講，她覺得央行是高房價的禍首，故意把利潤、利率放得很低，讓人民借錢容易。央行認為降低利率，出口商品才有競爭力，卻讓民眾出現借錢炒房等不健康的現象。

有學生問吳欣盈怎麼看政府和財團利益輸送的問題，吳欣盈回應，她覺得公開透明的治理很重要，可以杜絕很多弊案。趨勢會一直變化，高學歷不一定就保證有好工作，但年輕人應具備對事情的堅持、永不放棄的精神，和找辦法解決問題的態度。

民眾黨副總統候選人吳欣盈晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」，開場時用線上遊戲的方式與學生互動。記者黃義書／攝影
民眾黨副總統候選人吳欣盈晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」，開場時用線上遊戲的方式與學生互動。記者黃義書／攝影

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