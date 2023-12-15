柯文哲靠講話拉高民調？ 吳子嘉爆「狠咬藍營2%」：柯P講話就是神諭

2024總統大選倒數29天，三黨候選人支持度，民眾黨始終墊底。政論節目主持人劉寶傑則好奇柯文哲不怎麼下鄉，每天開直播說說話，支持度雖居第三，數字卻也能漸漸爬升，然後一下說自己骨子是深綠的，又自稱是黨國教育下的好寶寶，反對去中化，質疑這樣競選操作「不會矛盾嗎？」美麗島電子報董事長吳子嘉則直言「只要柯P講話就是神諭」，已經狠咬國民黨2%的支持度，「千萬不要小看柯P」。

根據美麗島電子報追蹤民調第89波三組候選人的支持度，分別是民進黨賴蕭配35.2%、國民黨侯康配29.5%、民眾黨柯盈配為19%。政論節目《關鍵時刻》主持人對於民眾黨總統候選人柯文哲的操作表示好奇，為何僅靠著每天拿著麥克風開直播說說話，民調支持度就能從14%上升到19%，難道這樣就能掌握言論主導權嗎？

劉寶傑又說，前陣子柯文哲宣稱自己骨子裡是深綠，身上又掛著一個中華民國國旗，還說自己是黨國教育下的好寶寶，反對去中化，「這個聽起來不會矛盾嗎？」

節目來賓美麗島電子報董事長吳子嘉則說，「這些話都不重要，只要柯P講話就是神諭」。吳還雙手合十說，「他講什麼話，我都是當作崇拜的，這是基本的概念，所以柯P現在他就是神，他也把自己定位成神，他的徒眾也不斷的把他神格化」。

吳子嘉還以日本公明黨為例，擁有20多名國會議員，是日本執政聯盟的大黨，宗教團體創價學會為其最主要的支持者。吳表示，「柯P這樣搞的結果，他真的會變成一個大黨，千萬不要小看柯P，柯P最後有一天會剃光頭，愈來愈跟神接近了」。

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