影／回陳定南兒 柯：今天背叛台灣人民的是民進黨
民眾黨總統候選人柯文哲上午出席陳琬惠競選總部成立大會，與民眾黨宜蘭縣立委候選人陳琬惠一起高舉大菜頭與蒜苗，象徵好彩頭與高票凍蒜。柯文哲致詞時批評賴清德老家違建，表示他認為違建不是最大問題，是執政的傲慢，很容易假借民主之名變獨裁者。這也是為什麼美國一直給賴清德打問號，看到賴清德就滿頭腦問號，因為一意孤行會讓中美對抗架構下的台灣，變得非常危險。
隨後批國民黨宜蘭縣選區立委候選人議會出席率很低，連議員都做不好了，怎麼去當立委？。
聯訪時針對陳定南兒子要他別鬧了，柯表示講到陳定南就想到「清廉、勤政、愛鄉土」，這句話一直貼在民進黨中央黨部會議室的牆上，那我就問各位，今天民進黨還可以跟清廉勤政畫上關係嗎？這才是最大問題，他常在想，到底是柯文哲背離價值比較遠，還是今天的民進黨背離價值比較遠？我要跟大家講，「今天背叛台灣人民的是民進黨，當年我們怎麼支持他的，我怎麼都沒想到今天會變成這樣」。
👉2024選戰最前線
▪ 賴蕭領先、侯康緊追 最新民調看這邊
▪ 名單整理包／選舉登記終了！區域立委、不分區名單一次看
▪ 2024總統副總統選舉 一圖看懂3組參選人資歷背景
▪ 2024全國不分區立委 16黨提名背景一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言