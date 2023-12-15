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影／回陳定南兒 柯：今天背叛台灣人民的是民進黨

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
民眾黨總統候選人柯文哲（圖）上午出席民眾黨宜蘭縣選區立委候選人陳琬惠競選總部成立大會，致詞時痛批致詞時批評賴清德的違建，表示他認為違建不是最大問題，是執政的傲慢，很容易假借民主之名變獨裁者。這也是為什麼美國一直給賴清德打問號，看到賴清德就滿頭腦問號，為什麼？一意孤行會讓中美對抗架構下的台灣，變得非常危險。記者蘇健忠／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲（圖）上午出席民眾黨宜蘭縣選區立委候選人陳琬惠競選總部成立大會，致詞時痛批致詞時批評賴清德的違建，表示他認為違建不是最大問題，是執政的傲慢，很容易假借民主之名變獨裁者。這也是為什麼美國一直給賴清德打問號，看到賴清德就滿頭腦問號，為什麼？一意孤行會讓中美對抗架構下的台灣，變得非常危險。記者蘇健忠／攝影

民眾黨總統候選人柯文哲上午出席陳琬惠競選總部成立大會，與民眾黨宜蘭縣立委候選人陳琬惠一起高舉大菜頭與蒜苗，象徵好彩頭與高票凍蒜。柯文哲致詞時批評賴清德老家違建，表示他認為違建不是最大問題，是執政的傲慢，很容易假借民主之名變獨裁者。這也是為什麼美國一直給賴清德打問號，看到賴清德就滿頭腦問號，因為一意孤行會讓中美對抗架構下的台灣，變得非常危險。

隨後批國民黨宜蘭縣選區立委候選人議會出席率很低，連議員都做不好了，怎麼去當立委？。

聯訪時針對陳定南兒子要他別鬧了，柯表示講到陳定南就想到「清廉、勤政、愛鄉土」，這句話一直貼在民進黨中央黨部會議室的牆上，那我就問各位，今天民進黨還可以跟清廉勤政畫上關係嗎？這才是最大問題，他常在想，到底是柯文哲背離價值比較遠，還是今天的民進黨背離價值比較遠？我要跟大家講，「今天背叛台灣人民的是民進黨，當年我們怎麼支持他的，我怎麼都沒想到今天會變成這樣」。

民眾黨總統候選人柯文哲（右）上午在民眾黨宜蘭縣選區立委候選人陳琬惠（左）陪同下出席陳琬惠競選總部成立大會，一起高舉大菜頭與蒜苗，象徵好彩頭與高票凍蒜。記者蘇健忠／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲（右）上午在民眾黨宜蘭縣選區立委候選人陳琬惠（左）陪同下出席陳琬惠競選總部成立大會，一起高舉大菜頭與蒜苗，象徵好彩頭與高票凍蒜。記者蘇健忠／攝影
民眾黨宜蘭縣選區立委候選人陳琬惠上午舉行競選總部成立大會，民眾黨高層一起高喊凍蒜！凍蒜！凍蒜！。記者蘇健忠／攝影
民眾黨宜蘭縣選區立委候選人陳琬惠上午舉行競選總部成立大會，民眾黨高層一起高喊凍蒜！凍蒜！凍蒜！。記者蘇健忠／攝影

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 民進黨 陳定南 民眾黨

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