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柯文哲稱「陳定南進化版」 蔡壁如：清廉勤政是柯口號

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
蔡壁如今上午與國民黨板橋立委候選人葉元之一起到蘆洲，與民眾黨立委候選人李有宜掃街拜票。記者張曼蘋／攝影
蔡壁如今上午與國民黨板橋立委候選人葉元之一起到蘆洲，與民眾黨立委候選人李有宜掃街拜票。記者張曼蘋／攝影

民眾黨總統候選人柯文哲接受專訪自稱「陳定南進化版」，引來質疑，陳定南長子陳仁杰昨晚指他老爸不是變色龍。對此，民眾黨台中第1選區立委候選人蔡壁如今上午北上到蘆洲助選，表示陳定南的綽號是陳青天，是不貪汙的代表，而柯文哲過去北市長任內，清廉勤政也是柯的口號。

蔡壁如今上午與國民黨板橋立委候選人葉元之一起到蘆洲，與民眾黨立委候選人李有宜掃街拜票。蔡壁如受訪被問及「進化版陳定南」一事，她說，陳定南的綽號是陳青天，是一個不貪汙的代表，而柯文哲過去台北市長任內，清廉勤政也是他的口號，更是柯文哲標榜的事情，不要小看每天7點半上班這件事情，「我想這個也是老百姓會選他的一個原因」。

至於陳定南家人跳出來說話，李有宜也說，柯文哲當然也不是變色龍，這次競選主軸也是很明確，過去不同顏色就會導致大家意識形態對立，柯文哲主軸就是希望未來大家可以拋開顏色的成見，用人唯才，大家都用愛台灣、愛鄉土的理念去從事政治公共服務，超越顏色。

媒體追問柯文哲行程開始變多，打破「家裡蹲」？李有宜表示，主席行程一直非常多，主要是公開與否，大家所知的都是公開行程，但柯私下有很多拜訪人士、團體、智庫等，最近選舉已到最激烈時刻，各種場合都非常熱情邀請柯文哲。

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