聽新聞
test
0:00 / 0:00

教育政策座談 賴清德缺席未派代表 教團錯愕

聯合報／ 記者李芯／台北報導
「2024總統候選人教育政策座談會」，民進黨總統候選人賴清德陣營直到前一天才臨時通知不派代表出席，主辦單位表示錯愕且遺憾。記者林俊良／攝影
「2024總統候選人教育政策座談會」，民進黨總統候選人賴清德陣營直到前一天才臨時通知不派代表出席，主辦單位表示錯愕且遺憾。記者林俊良／攝影

五十九個家長及教育團體昨舉辦教育政策座談，邀藍綠白三位總統候選人出席；民進黨賴清德前晚臨時通知不出席也未派員參加，讓教團錯愕。全教總昨也公布三陣營對少子化問題都未能提出具體做法，賴清德是三人中回覆最少且最保守者，缺乏整體制度面改革做法，方案多為提升補助金額與延續現行政策，令人遺憾。

國教行動聯盟、全國家長會長聯盟等五十九個團體昨舉辦「二○二四總統候選人教育政策座談會」，民眾黨總統候選人柯文哲以視訊方式參加，國民黨總統候選人侯友宜除了派前教長吳清基代表出席，副總統候選人趙少康也拍影片說明教育政策，賴清德陣營缺席。

國教盟及全長聯表示，九月至今不斷聯絡各陣營，賴營直到前一天才臨時通知不派代表出席，顯示未將攸關孩子未來發展的教育政策、回應家長最關心的重大教育議題列為優先考量，令人錯愕、遺憾。

國教盟理事長王瀚陽表示，家長在乎品格教育、家庭教育。柯文哲表態贊成掛回「禮義廉恥」匾額；吳清基代表侯友宜表達看法表示，成長過程看到「禮義廉恥」匾額就會想想有沒有做到，支持掛回匾額。

針對雙語教育，柯表示台灣必須國際化，與其把學生送到國外，不如送外國學生進來，主張雙語教育。吳清基說，加強學生英語學習、給孩子帶得走的能力是對的方向，強化英語師資培育、讓學生參加英語社團、充實英語教材並配合外籍教師非常重要。

此外，全教總日前以「將少子化國安危機轉變成投資教育、投資國家未來契機」為題，詢問三陣營看法。全教總認為三陣營均未提具體做法，但對侯友宜針對四問題逐一回應表示肯定。

【記者丘采薇、李芯／台北報導】五十九個教團對賴清德沒出席也未派代表參加教育政策座談表示遺憾，賴清德競總發言人郭雅慧表示，主辦單位原邀賴於十一月十七日座談，賴營安排熟悉候選人教育政見的立委范雲前往，遭主辦單位以會員內部有意見為由片面臨時取消，再邀昨參加，但賴的競選行程已排定，無法配合而未答應邀約，不希望主辦單位用錯誤資訊誤導大眾。

國教盟理事長王瀚陽表示，一開始是想幫三位總統候選人各辦一個獨立場次，賴的時間訂在十一月十七日，賴營在活動前兩天表示會派政務委員林萬億、立委范雲出席，因與期待的落差太大，遂傳訊取消，改為三陣營同一場次，但賴營直到前晚才回覆。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 賴清德 范雲 柯文哲 少子化 雙語教育 林萬億 趙少康

延伸閱讀

喊蔡總統、賴清德「相處得非常好」 蕭美琴：沒有外界想像的很多問題

趙少康：賴清德拆萬里違建 我就辭中廣董事長

指大陸面子掛不住...柯文哲喊賴清德當選「不一定會戰爭」 但經濟一定變差

批昨是今非雙重標準 賴士葆：民進黨以不講廉恥為榮

相關新聞

決戰南台灣…侯直搗高雄 賴嚴陣以待 柯首場造勢

總統大選倒數一個月，國民黨總統候選人侯友宜強攻南台灣，連續兩天重兵集結高雄掃街，侯友宜說，他是南部囡仔，最後一里路就從南...

國民黨大選戰略 南侯北趙阻賴蕭南票北補

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康昨分進合擊，侯前進高雄，今到雲林，重心放在南台灣。趙少康昨早先到新北三峽掃街，中午與青...

趙少康喊話賴清德「你拆老家違建 我辭中廣董座」

大選主帥衝刺，藍綠白副手肩負衝票任務，卻各有包袱。國民黨候選人趙少康是媒體大亨，民進黨主攻他政媒雙棲，趙昨宣布，若賴清德...

選戰筆記／副手搶鏡 對選情加分還扣分？

自從「藍白合」破局之後，總統大選至今仍苦無焦點，未能尋得三黨候選人交集的戰場，反倒是各黨副總統候選人被拱上檯面，成了新聞...

冷眼集／執政傲慢 賴清德真以為躺著能贏

教育是百年大計，攸關國家未來興衰，尤其在少子化浪潮下，預估二○二八年學生僅剩十七點二萬人。高教海嘯即將席捲，教團、家長團...

專家觀選／成之約：勞動政策 缺乏前瞻規畫

勞保年金改革是最迫切議題，但三組總統候選人都冷處理，只提持續撥補、政府負最終給付責任；這只是避免勞保財務繼續惡化的其中一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。