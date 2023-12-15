教育政策座談 賴清德缺席未派代表 教團錯愕

五十九個家長及教育團體昨舉辦教育政策座談，邀藍綠白三位總統候選人出席；民進黨賴清德前晚臨時通知不出席也未派員參加，讓教團錯愕。全教總昨也公布三陣營對少子化問題都未能提出具體做法，賴清德是三人中回覆最少且最保守者，缺乏整體制度面改革做法，方案多為提升補助金額與延續現行政策，令人遺憾。

國教行動聯盟、全國家長會長聯盟等五十九個團體昨舉辦「二○二四總統候選人教育政策座談會」，民眾黨總統候選人柯文哲以視訊方式參加，國民黨總統候選人侯友宜除了派前教長吳清基代表出席，副總統候選人趙少康也拍影片說明教育政策，賴清德陣營缺席。

國教盟及全長聯表示，九月至今不斷聯絡各陣營，賴營直到前一天才臨時通知不派代表出席，顯示未將攸關孩子未來發展的教育政策、回應家長最關心的重大教育議題列為優先考量，令人錯愕、遺憾。

國教盟理事長王瀚陽表示，家長在乎品格教育、家庭教育。柯文哲表態贊成掛回「禮義廉恥」匾額；吳清基代表侯友宜表達看法表示，成長過程看到「禮義廉恥」匾額就會想想有沒有做到，支持掛回匾額。

針對雙語教育，柯表示台灣必須國際化，與其把學生送到國外，不如送外國學生進來，主張雙語教育。吳清基說，加強學生英語學習、給孩子帶得走的能力是對的方向，強化英語師資培育、讓學生參加英語社團、充實英語教材並配合外籍教師非常重要。

此外，全教總日前以「將少子化國安危機轉變成投資教育、投資國家未來契機」為題，詢問三陣營看法。全教總認為三陣營均未提具體做法，但對侯友宜針對四問題逐一回應表示肯定。

【記者丘采薇、李芯／台北報導】五十九個教團對賴清德沒出席也未派代表參加教育政策座談表示遺憾，賴清德競總發言人郭雅慧表示，主辦單位原邀賴於十一月十七日座談，賴營安排熟悉候選人教育政見的立委范雲前往，遭主辦單位以會員內部有意見為由片面臨時取消，再邀昨參加，但賴的競選行程已排定，無法配合而未答應邀約，不希望主辦單位用錯誤資訊誤導大眾。

國教盟理事長王瀚陽表示，一開始是想幫三位總統候選人各辦一個獨立場次，賴的時間訂在十一月十七日，賴營在活動前兩天表示會派政務委員林萬億、立委范雲出席，因與期待的落差太大，遂傳訊取消，改為三陣營同一場次，但賴營直到前晚才回覆。

商品推薦